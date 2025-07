Pronostici marcatori MLS 17 luglio: una quadrupla a quota 9

Pronostici marcatori MLS, spettacolo assicurato nel big match tra Cincinnati e Inter Miami: occhio alla sfida nella sfida tra cannonieri.

Tra le squadre più in forma del momento in MLS c’è l’Inter Miami di Leo Messi, reduce da cinque vittorie di fila in campionato. La partecipazione al Mondiale per Club non sembra aver “distratto” gli Herons, tornati ancora più affamati dalla kermesse internazionale. Da quando si sono rituffati nel campionato gli uomini di Javier Mascherano hanno ottenuto tre successi, l’ultimo dei quali contro una diretta concorrente ad Est come Nashville. Il denominatore comune di queste vittorie, manco a dirlo, è il leggendario fantasista argentino, dallo scorso weekend capocannoniere del torneo con 16 reti insieme a Sam Surridge.

Messi ha realizzato una doppietta in ognuna delle ultime cinque vittorie dell’Inter Miami. Numeri da far venire i brividi se consideriamo che ha da poco compiuto 38 anni e che veniva da un lungo infortunio. Mascherano si aggrapperà nuovamente a lui per scardinare la difesa di Cincinnati, altro scontro diretto che vedrà protagonisti gli Herons nel turno infrasettimanale del massimo campionato nordamericano. Messi potrebbe andare a nozze contro una retroguardia che, proprio come quella dell’Inter Miami, ha subito parecchi gol (31). Stesso discorso per gli Herons, prolifici in attacco e troppo porosi dietro: almeno una rete dovrebbero quindi riuscire a segnarla i bomber di Cincinnati, Evander e Kevin Denkey, ma il nostro consiglio stavolta è orientato sul centravanti togolese, autore di 12 gol in 22 partite.

Pronostici marcatori MLS, Dreyer può lasciare di nuovo il segno

Nashville sarà impegnata in un avvincente scontro diretto con Columbus: gli uomini di B.J. Callaghan vogliono voltare pagina dopo la sconfitta di Miami e puntano come al solito sul fattore campo. Davanti al proprio pubblico hanno incassato solo una sconfitta e dovrebbe riuscire ad ottenere un risultato utile anche contro i Crew, che arrivano in Tennessee sulle ali dell’entusiasmo per via della vittoria in rimonta contro Cincinnati.

Dopo essere rimasto a digiuno contro Messi e compagni, è pronto di nuovo a graffiare l’ex centravanti del Bournemouth Sam Sturridge, appena raggiunto in cima alla classifica dei cannonieri dalla Pulce.

Può andare a segno per la seconda volta di fila, infine, l’attaccante danese Anders Dreyer, punta di diamante del San Diego, club che è momentaneamente al vertice della Western Conference. L’ex Midtjylland sabato scorso è stato determinante nella trasferta contro i Chicago Fire realizzando una doppietta: ci sono buone possibilità che finisca nel tabellino dei marcatori anche contro il non irresistibile Toronto FC.

Ricapitolando: Dreyer marcatore plus, Messi marcatore plus, Surridge marcatore plus e Denkey marcatore plus su GoldBet hanno un valore di 9,42 volte la posta.