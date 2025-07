Pronostici Atp Gstaad 15 luglio, può sorprendere il veterano: quote in calo

Atp Gstaad, entra nel vivo il torneo svizzero vinto lo scorso anno da Matteo Berrettini: in programma anche un intrigante derby argentino.

Il grande assente, allo Swiss Open ’25 di Gstaad, è Matteo Berrettini, che lo scorso anno vinse sulla terra rossa della cittadina elvetica incastonata nelle Alpi, superando in finale il francese Halys. L’azzurro nei giorni scorsi ha annunciato il forfait dall’Atp 250 per via dell’ennesimo infortunio che da qualche mese lo sta tormentando.

C’è invece Casper Ruud, uno che questo torneo lo conosce abbastanza bene. Il norvegese, da poco fuoriuscito dalla top 10, a Gstaad ha già vinto due volte, nel 2021 e nel 2022 (in quest’ultima battendo in finale proprio Berrettini). Ruud è ovviamente la testa di serie numero uno e precede Alexander Bublik e Pedro Martinez tra i principali favoriti.

L’evento svizzero regala però delle opportunità anche a quei tennisti che vogliono mettersi in mostra, nonché raccogliere punti per provare a scalare la classifica Atp. Ad esempio, il talento spagnolo classe 2006 Martin Landaluce, di cui si sente parlare già da qualche anno con toni entusiastici. Pur non riuscendo a superare le qualificazioni a Wimbledon – eliminato nel terzo turno – l’iberico è reduce da una stagione su erba tutto sommato positiva: nel Challenger di Nottingham è arrivato a disputare le semifinali, arrendendosi al veterano Marin Cilic dopo tre set. La sua freschezza dal punto di vista atletico e mentale potrebbe fare la differenza contro un’altra “vecchia volpe” del circuito come il belga David Goffin. Per l’ex numero 7 al mondo, oggi 63esimo in classifica, non è un momento facile: l’infortunio che l’ha costretto a saltare praticamente due mesi non gli ha permesso di superare il primo turno a Wimbledon, dove si è arreso in tre set all’australiano Hijikata.

Le previsioni sugli altri match

A 40 anni suonati – compiuti lo scorso marzo – Stan Wawrinka non vuole saperne di appendere la racchetta al chiodo. Il tre volte campione Slam ha appena giocato la semifinale nel Challenger di Iasi, in Romania, ed il suo obiettivo adesso è quello di fare più strada possibile nel torneo casalingo.

L’esordio avverrà con il kazako Alexander Shevchenko, che si è aggiudicato l’unico precedente nell’ottobre ’23 sul cemento. Stan the Man può prendersi la rivincita su una delle sue superfici preferite, dimostrando di essere ancora competitivo. Un discorso che può valere anche per la sfida tra Arthur Rinderknech, giustiziere di Alexander Zverev a Wimbledon – poi uscito al terzo turno contro il polacco Majchrzak – e l’azzurro Francesco Passaro: l’italiano ha già battuto il francese sulla terra (2024) ed ha tutto per ripetersi. Si preannuncia parecchio equilibrato, invece, il derby argentino Francisco Comesana e Marco Trungelliti e non sarebbe una sorpresa se terminasse al terzo set. Match da over, infine, pure quello tra Juan Manuel Cerundolo e Jan Lennard Struff: l’argentino non parte favorito contro il veterano tedesco ma su questa superficie è indubbiamente un avversario insidioso e lo dimostra la finale giocata al Challenger di Braunschweig lo scorso sabato (persa contro il connazionale Navone).

Atp Gstaad: possibili vincenti

Wawrinka in Shevchenko-Wawrinka

Passaro in Rinderknech-Passaro

Landaluce in Landaluce-Goffin

I pronostici sui games

Comesana-Trungelliti (over 21,5)

Cerundolo-Struff (over 19,5)

Comparazione quote

La vittoria di Passaro è quotata a 1.59 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Snai. Comesana-Trungelliti over 20,5 games è quotato invece a 1.64 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.