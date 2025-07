Pronostici Atp Bastad 15 luglio: ribalta tutto grazie all’esperienza

Atp Bastad, nel torneo svedese su terra rossa si sfidano diversi specialisti: occhio alle possibili sorprese ed alla voglia di riscatto dei veterani.

Un breve passaggio sulla terra rossa europea prima di cambiare continente e spostarsi negli States per l’inizio dello swing nordamericano su cemento, che a settembre culminerà con lo US Open, l’ultimo Slam dell’anno. Dopo le due intense settimane di Wimbledon – in cui Jannik Sinner ha scritto un’altra pagina storica per il tennis italiano diventando il primo azzurro di sempre a trionfare ai Championships grazie al successo in finale contro il rivale Carlos Alcaraz – sono in programma, per quanto riguarda il singolare maschile, due tornei Atp 250 a Bastad, in Svezia, e a Gstaad, in Svizzera.

In questo post ci occupiamo del torneo scandinavo, lo scorso anno vinto dal portoghese Nuno Borges contro un irriconoscibile Rafa Nadal in quella che fu una delle ultime apparizioni della leggendario campione spagnolo, ritiratosi pa fine 2024, nel circuito. Il lusitano avrà l’onore e l’onere di difendere il titolo ma, stando ai bookmaker, il bis non è affatto scontato. Dovrà battere la concorrenza di due tennisti che lo precedono in classifica, vale a dire l’argentino Francisco Cerundolo e l’olandese Tallon Griekspoor.

Un potenziale outsider, invece, è l’austriaco Sebastian Ofner, attualmente numero 165 al mondo ma reduce da un ottimo Wimbledon, in cui è riuscito a superare due turni eliminando a sorpresa la testa di serie Tommy Paul. Anche sulla terra rossa Ofner si è ben comportato, arrivando in semifinale a Ginevra un mese e mezzo fa nell’ultimo torneo di preparazione al Roland Garros. La sua vittoria non sembra essere in discussione nel match d’esordio con il bosniaco Damir Dzumhur, che si presenta a quest’appuntamento con cinque sconfitte di fila sul groppone.

Le previsioni sugli altri match

Un altro che potrebbe utilizzare questi tornei per migliorare una classifica non bellissima – attualmente si trova al posto numero 110 dopo aver assaggiato la top 20 qualche anno fa – è il cileno Cristian Garin, uno specialista del mattone tritato.

Garin, vincitore di ben 5 titoli a livello Atp, potrebbe ribaltare i pronostici che lo vedono leggermente sfavorito nei confronti dell’argentino Carabelli, con cui non ha mai incrociato la racchetta prima d’ora. Il nativo di Santiago, che a Wimbledon è arrivato al secondo turno dopo aver fatto le qualificazioni, ha conquistato 20 vittorie nelle ultime 25 partite (compresi due titoli a livello Challenger) e potrebbe far valere la maggiore esperienza nella sfida con il numero 59 al mondo.

Con ogni probabilità supererà il primo turno anche la wild card Elias Ymer. Il beniamino di casa, oggi fuori dai primi 200, non dovrebbe sbagliare contro lo statunitense Tristan Boyer, meno abituato si questa superficie.

Il fratello Mikael, invece, potrebbe dare filo da torcere all’olandese Botic van de Zandschulp, con cui è in vantaggio 3-1 nei precedenti. Non sarà di breve durata neppure il duello tutto sudamericano tra Marcelo Barrios Vera e Mariano Navone, mentre il ceco Vit Kopriva ha buone chance di chiuderla in due set contro il boliviano Hugo Dellien.

Atp Bastad: possibili vincenti

Garin in Carabelli-Garin

Ofner in Ofner-Dzumhur

E. Ymer in E. Ymer-Boyer

I pronostici sui games

M. Ymer-van de Zandschulp (over 20,5)

Kopriva-Dellien (under 22,5)

Barrios Vera-Navone (over 19,5)

La vittoria di Garin è quotata a 1.76 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. M. Ymer-van de Zandschulp over 20,5 games è quotato invece a 1.66 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

