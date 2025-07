Fognini torna sui suoi passi: l’incredibile ribaltone spiazza i tifosi

Fabio Fognini non ha perso tempo: la decisione inaspettata del campione di Arma di Taggia è arrivata subito dopo la conferenza stampa a Wimbledon.

Flavia e i bambini non erano in casa, quando si è reso conto che il momento della resa dei conti era arrivato. Ha aperto il frigo, ha preso una birra e ha fatto una chiacchierata con se stesso. Ed è stato così, in questo modo, che Fabio Fognini ha deciso che era tempo di appendere la racchetta al chiodo e di scrivere la parola fine sul capitolo tennis.

L’ha fatto al culmine di una battaglia epica contro il numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz, che ha dovuto sudare molto più delle consuete sette camicie per sconfiggere un avversario che, a dispetto dell’età, quel giorno in campo ha fatto magie inimmaginabili. Si è congedato godendosi l’ovazione del pubblico di Wimbledon, che credeva, allora, che quello sarebbe il suo ultimo Slam in terra britannica, non certo la sua ultima partita in assoluto come tennista professionista.

La decisione è arrivata due giorni dopo e, sebbene fosse nell’aria, ha comunque portato con sé tanta, comprensibilissima, malinconia. Perché con Fognini che esce di scena si chiude definitivamente un’era che, in qualche modo, glielo ha detto anche Flavio Cobolli, ha fatto da apripista alla nuova generazione di tennisti. Fortuna che, in ogni caso, non sarà certo il ritiro a recidere il legame indissolubile che Fabio ha con il tennis.

Fognini appende la racchetta e prende le scarpette (da ballo)

Il campione di Arma di Taggia potrà concentrarsi, adesso, sulla sua nuova attività di manager e cacciatore di talenti, ma non solo. Stando all’intervista rilasciata al Corriere della Sera, c’è già altro che sta cuocendo in pentola.

Tra le possibili strade da battere c’è quella che lo conduce dritto a Ballando con le stelle, contesto che non gli sarebbe assolutamente nuovo. Fognini vi partecipò qualche tempo fa in qualità di ballerino per una notte e non disdegnerebbe, dunque, una chiamata da parte di Milly Carlucci. “Per uno come me, competitivo, potrebbe essere una bella sfida. Vedremo”, ha detto, dichiarando esplicitamente di essere pronto a tornare sui suoi passi.

Per un sogno che potrebbe realizzarsi ce n’è uno, invece, che tale rimarrà per sempre. Il rammarico più grande di Fabio è quello, infatti, di non aver vinto la Coppa Davis. Non era tra i convocati, purtroppo, nei due anni in cui la squadra azzurra ha alzato al cielo la mitica insalatiera. “Era un sogno che avrei voluto vivere – ha commentato, senza fare riferimenti precisi alle ragioni che sappiamo essere alla base della sua non convocazione – perché me la meritavo. Sarebbe stato giusto così. Non è successo”. Meno male, allora, che ha compensato con tante altre soddisfazioni…