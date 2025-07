Pronostico Chelsea-Psg, marcatore e tiri in porta a quota 10

Pronostico Chelsea-Psg, il Mondiale per Club arriva all’ultimo atto. Ecco le nostre scelte per quanto riguarda marcatore e tiri in porta

Ultimo atto di una stagione interminabile. Il 13 luglio si chiude l’annata di Psg e Chelsea che hanno anche giocato delle finali europee. Qualcosa di davvero incredibile. Ma si sa, il calcio è business e nessuno ci può fare nulla.

La finale più attesa, quella pronosticata prima dei quarti di finale. Quella centrata con una quota oltre cinque volte la posta. Insomma, tutto come previsto. E adesso ci si gioca tutto con una squadra, ovviamente quella allenata da Luis Enrique, favorita. Distrutto il Real Madrid in semifinale, senza nessun problema, nemmeno tanta fatica hanno fatto i parigini che sognano di mettere in bacheca un altro trofeo. Andiamo a vedere, quindi, le nostre scelte.

Pronostico Chelsea-Psg: i nostri uomini

Una fame incredibile. Una mentalità che Luis Enrique gli ha inculcato e che lui ha preso di petto. Dembele attacca tutti, poi serve assist, e segna, anche. Nella seconda parte della stagione, vale a dire da gennaio in poi, ha sfondato il muro della doppia cifra. Un attaccante unico che nella serata finale si potrebbe rivelare l’arma in più per il tecnico catalano. Insomma, se il Psg dovesse segnare – e ci sono ottime possibilità che lo faccia – il maggiore candidato è il francese.

Incredibile, pure, la prova di Kvara contro il Real. In un’azione – c’è un video in slow motion che circola sui social – il georgiano prima ferma Mbappé, poi fa un tunnel a Guler, e poi riparte a mille all’ora creando un’occasione da rete. Giocatore unico, non solo per questo, ma anche quando attacca lì davanti. Sta bene, non sente la fatica, e da uno come lui almeno due conclusioni dentro lo specchio ce le possiamo aspettare.

Doppietta in semifinale, tempi di inserimento perfetti, una qualità nel gioco incredibile, forse Fabian Ruiz è quello che sotto la cura Luis Enrique è cresciuto di più. Siccome sta troppo bene, almeno un tiro dentro lo specchio ce lo possiamo aspettare.

Il Chelsea ha vinto facilmente la semifinale grazie alla doppietta dell’ultimo arrivato, Joao Pedro. Subito in palla il centravanti scelto da Maresca. Subito decisivo. E siccome anche i compagni hanno capito che ci si può fidare, lo cercheranno nel corso della partita. E dentro un match del genere – anche da fuori area, lo abbiamo visto nella seconda rete, ci potrebbe provare – allora almeno un tiro in porta ci sta, eccome. Così, infine, come ci sta da Cole Palmer. Anche per il fatto che sia lui l’uomo scelto per calciare le punizioni dal limite dell’area. E poi ha una classe sopraffina che tutti noi non possiamo non prendere in considerazione.

Quindi, ricapitolando: Dembele marcatore plus, Kvara over 1,5 tiri in porta plus, Fabian Ruiz over 0,5 tiri in porta plus, Joao Pedro over 0,5 tiri in porta plus e Cole Palmer over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 10,43 volte la posta.