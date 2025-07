Kostyuk da impazzire: guarderai in loop il suo balletto sexy

Marta Kostyuk lascia di sasso i suoi follower con un reel unico nel suo genere: il fit check mascherato da coreografia è subito virale.

Un titolo in singolare, due in doppio, i quarti di finale di uno Slam e, nel mezzo, un sacco di altre soddisfazioni. Deve ancora esplodere del tutto, Marta Kostyuk, ma già così è evidente che abbia fatto grandi cose, nel corso della sua carriera, e che sia destinata a stare in mezzo alle più grandi tenniste del circuito.

Un’atleta solida, tutta d’un pezzo, anche controversa, se vogliamo, per via di alcuni atteggiamenti e comportamenti del passato che il pubblico non ha gradito più di tanto perché ritenuti antisportivi. Come il fatto, per esempio, che in più occasioni si sia rifiutata di stringere la mano alle sue colleghe russe per via dell’invasione subita dell’Ucraina.

Quelle polemiche sono acqua passata, comunque, e in fin dei conti hanno contribuito a rafforzare ulteriormente la sua immagine e a far sì che sempre più persone la conoscessero. Oggi, infatti, la bella Marta è un personaggio popolarissimo, una delle tenniste in assoluto più apprezzate del circuito maggiore. Anche perché agli ottimi risultati tennistici abbina uno charme senza eguali, il che non ha fatto che contribuire al suo appeal in termini estremamente positivi.

Sguardo in cam e passi audaci: la Kostyuk come nessuno l’aveva mai vista prima d’ora

I numeri da capogiro del suo profilo social sembrerebbero peraltro destinati ad aumentare, se si considera che la bella tennista ucraina, qualche ora fa, ne ha combinata un’altra delle sue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marta Kostyuk • Марта Костюк (@martakostyuk)



Già nei giorni scorsi aveva pubblicato alcuni contenuti particolarmente roventi mentre era in vacanza, bella come il sole, eppure è riuscita a spingersi ancor più in là. Ha improvvisato un balletto sexy in cam, un fit check rivisitato se vogliamo, ed è stato in quel momento che il popolo dei social si è letteralmente prostrato ai suoi piedi.

Spavalda e sicura di sé, bella come il sole, Marta balla senza freni, riversando nella sua coreografia grande spontaneità e una carica fortissima di femminilità. Il reel, manco a dirlo, ha conquistato subito migliaia e migliaia di visualizzazioni, a riprova che quanto dicevamo in precedenza sulla sua influenza corrisponde al vero.