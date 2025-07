I pronostici di sabato 12 luglio: Brasileirao, Eliteserien, Allsvenskan e MLS

I pronostici di sabato 12 luglio, riparte il campionato brasiliano: in campo anche Eliteserien, Allsvenskan e MLS

Il campionato brasiliano dopo la sosta per il Mondiale per Club riparte questo sabato e in campo andrà proprio una delle squadre protagoniste negli Stati Uniti, vale a dire il Flamengo. La capolista del Brasileirao se la vedrà con il Sao Paulo: vittoria alla portata.

Fa davvero strano vedere il Bodo/Glimt, dominatore degli ultimi due campionati norvegesi, così lontano dalla vetta della classifica di Eliteserien. I gialloneri, che lo scorso maggio hanno toccato probabilmente il punto più alto della loro storia raggiungendo una storica semifinale di Europa League – sono stati eliminati dal Tottenham, poi vincitore della manifestazione – in patria stanno arrancando e dopo 11 partite sono addirittura a -16 dal Viking capolista, che però ha giocato quattro match in più.

Serve subito una reazione, insomma, nel match con il Sandefjord: uno scontro diretto, se consideriamo che i rossoblù hanno un punto in più in classifica. Il Bodo non scoppia di salute ma secondo noi dovrebbe riuscire ad imporsi contro un avversario che in trasferta sta facendo molta fatica: mentre in casa le ha vinte tutte (sei su sei), lontano dal proprio pubblico ha raccolto a malapena tre punti (una vittoria e ben cinque sconfitte).

I pronostici sulle altre partite

Spostandoci in Svezia, il Goteborg settimo in classifica cercherà di approfittare della mini-crisi dell’Elfsborg, in difficoltà ormai da diverse settimane. I gialloneri, dopo una striscia vincente di cinque partite, hanno fatto registrare due sconfitte e un pareggio negli ultimi tre turni.

Per adesso è fuori dalle prime tre anche il Malmo, impegnato in questo fine settimana contro il Norrkoping: la squadra allenata da Henrik Rydstrom viene da due pareggi consecutivi ma martedì scorso non ha avuto problemi a regolare i georgiani dell’Iberia nell’andata del primo turno di qualificazione di Champions League. Il successo per 3-1 contro i caucasici potrebbe innescare una sorta di effetto-domino.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Vasco da Gama-Botafogo, Brasileirao, ore 23:30

Vincenti

MALMO (in Malmo-Norrkoping, Allsvenskan, ore 17:30)

(in Malmo-Norrkoping, ore 17:30) BODO GLIMT (in Bodo/Glimt-Sandefjord, Eliteserien, ore 16:00)

(in Bodo/Glimt-Sandefjord, ore 16:00) FLAMENGO (in Flamengo-Sao Paulo, Brasileirao, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodo/Glimt-Sandefjord , Eliteserien, ore 16:00

, Eliteserien, ore 16:00 Malmo-Norrkoping , Allsvenskan , ore 17:30

, , ore 17:30 Cincinnati-Columbus Crew, MLS, ore 02:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Inter Miami-Nashville , Mondiale per Club, ore 22:00

, Mondiale per Club, ore 22:00 Chicago Fire-San Diego , MLS, ore 21:00

, MLS, ore 21:00 LA Galaxy-DC United, MLS, ore 01:30

Comparazione quota totale (gol + over): 9.59 GOLDBET ; 9.45 SNAI; 9.59 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Bodo/Glimt-Sandefjord, Eliteserien, ore 16:00