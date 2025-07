Pronostico Fritz-Alcaraz: lo statunitense può sognare con il servizio

Fritz-Alcaraz è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

È rimasto solo Taylor Fritz tra Carlos Alcaraz e la sua terza finale consecutiva a Wimbledon. Il giovane tennista murciano arriva lanciatissimo a questa sfida, che potrebbe schiudergli le porte all’ultimo atto dei Championships: da maggio in poi lo spagnolo è un rullo compressore, ha vinto tutti i tornei a cui ha partecipato e non perde dallo scorso aprile, a Barcellona.

A Church Road non è stato sempre perfetto ma alla fine il suo vastissimo repertorio di colpi, che si adatta alla grande su una superficie come l’erba, ha sempre fatto la differenza.

Gli unici capaci di strappargli almeno un set sono stati Fognini – l’azzurro, affrontato all’esordio, è quello che finora l’ha messo più in difficoltà – Struff e Rublev. Tutto facile invece nel quarto di finale contro il beniamino di casa Cameron Norrie, strapazzato in soli tre set (6-2 6-3 6-3) e in appena un’ora e 39 minuti.

A detta dello stesso Alcaraz, quella con il tennista britannico è stata la sua prestazione migliore a Londra: le alte percentuali al servizio (89% di punti conquistati con la prima, oltre a 13 ace) gli hanno permesso di gestire con la massima tranquillità il match, non consentendo mai a Norrie di rientrare in partita. Contro Fritz, tuttavia, servirà qualcosa in più: “Dovrò necessariamente alzare il livello – sono state le parole dello spagnolo martedì scorso – e tentare di dominare lo scambio, restando concentrato in ogni punto“.

Sarà complicato soprattutto neutralizzare il potente servizio di Fritz, ancora più devastante del solito sui prati. Lo statunitense è in fiducia e nei quarti si è imposto in quattro set sul russo Karen Khachanov (6-3 6-4 1-6 7-6) facendosi sopraffare soltanto nel terzo set. Anche lui ha ottenuto la maggior parte dei punti con la prima (81%), collezionando ben 16 ace. Numeri del genere non sono facili da contrastare, neppure per un campione del calibro dell’iberico.

I precedenti confortano lo spagnolo, sempre vincente contro Fritz nelle due occasioni in cui si sono affrontati. Sul cemento outdoor (Indian Wells 2023) e indoor (Laver Cup 2024) ha prevalso Alcaraz, in entrambi i casi in due set. A Wimbledon ci aspettiamo una sfida decisamente più combattuta: per il cinque volte campione Slam non sarà semplice contrastare il servizio dell’americano, malgrado le due strabilianti doti difensive. Alcaraz dovrà fare attenzione anche al dritto di Fritz, che a sua volta cercherà di mettere in difficoltà il numero due al mondo sul rovescio, che dà meno garanzie rispetto al dritto. Non sarebbe una sorpresa, insomma, se lo statunitense dovesse aggiudicarsi almeno un set in un match da oltre 37 game complessivi.