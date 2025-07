Pronostici semifinali Wimbledon: la quota sugli ace non passa inosservata

Pronostici semifinali Wimbledon, il servizio sull’erba fa la differenza: Fritz e Djokovic dovranno essere perfetti se vogliono avere chance contro Alcaraz e Sinner.

Due semifinali sulla carta “prevedibili” in un’edizione di Wimbledon piena zeppa di sorprese e caratterizzata dalle eliminazioni precoci di numerose teste di serie. A riprova del fatto che, in questo momento, ci sia un divario abbastanza netto tra i tennisti che occupano le primissime posizioni della classifica Atp e quelli dal settimo posto in giù.

Escludendo Alexander Zverev e Jack Draper – rispettivamente numero 3 e 5 – che hanno abbandonato presto il torneo, nel penultimo atto dello Slam londinese abbiamo quattro dei primi sei del ranking: Jannik Sinner (1) contro Novak Djokovic (6) e Taylor Fritz (4) contro Carlos Alcaraz (2).

In tanti attendono con grande trepidazione la finale tra i due rivali generazionali, che sarebbe la rivincita del Roland Garros di un mese fa, una delle partite più memorabili degli ultimi decenni, vinta dallo spagnolo al termine di una rimonta clamorosa. Ma guai a sottovalutare Djokovic e Fritz. Entrambi, infatti, hanno le carte in regola per ribaltare i pronostici e scombinare i piani di Sinner e Alcaraz.

Si prospetta un match equilibrato soprattutto quello tra l’azzurro ed il serbo, di nuovo di fronte dopo la semifinale di Parigi. Rispetto ad un mese fa, quando si arrese in tre set all’altoatesino, Djokovic sembra avere qualche chance in più. Contro de Minaur e Cobolli ha faticato, commettendo diversi errori, ma sull’erba, dall’alto dei suoi sette trionfi a Londra, è sicuramente più a suo agio. Una delle armi che ha a disposizione per mettere Sinner in difficoltà è il servizio: Nole sta servendo molto bene e lo dimostrano i 13,6 ace a partita. Una cifra che può superare tranquillamente anche in semifinale.

Fritz con la prima è una garanzia

Il servizio su questa superficie così peculiare è importantissimo. Lo sa bene Taylor Fritz, le cui uniche possibilità di far del male – sportivamente parlando – ad Alcaraz dipenderanno dalla sua potente e poderosa battuta.

Lo statunitense finora ha superato le difficoltà proprio grazie alle altissime percentuali in questo fondamentale ed i numeri lo confermano. 81% dei punti conquistati con la prima di servizio e ben 18,6 ace a partita. Alcaraz ha tante qualità in più rispetto a Fritz ma anche la sua battuta è spesso molto efficace: 76% di punti con la prima e 12,4 ace di media nei 5 match disputati fino a questo momento. Non è da escludere, dunque, che si possa verificare il segno “over” in questa particolare statistica.

Ricapitolando: il segno “Over 24,5 ace complessivi” in Fritz-Alcaraz e “Over 12,5 ace giocatore 2” in Sinner-Djokovic su Goldbet hanno un valore di 3,42 volte la posta.