Eleonora Incardona, incidente a bordo campo: l’hanno vista tutti

Eleonora Incardona, incidente a bordo campo per la cronista di Dazn. Quello che (non) è riuscita a fare lo hanno visto tutti. Cosa è successo

Si sta avviando al termine il Mondiale per Club. Domenica la finale che chiuderà la manifestazione americana con Chelsea-Psg ultimo atto. Scritto e scontato, come noi de Ilveggente.it prima dei quarti di finale vi avevamo pronosticato.

Vabbè, altri discorsi, qui tocchiamo temi molto più semplici. Anzi, temi di bellezza per utilizzare la parola corretta, visto che parliamo di Eleonora Incardona, una delle inviate di Dazn, una delle più brave e belle giornaliste che da un poco di tempo si vedono sulla piattaforma che ha acquisito, come sappiamo, a livello Mondiale i diritti della manifestazione e che fino al 2029 ha in esclusiva tutte le partite del massimo campionato italiano. Quindi, se siete un po’ tristi perché non riuscirete a vederla almeno in tv per un poco, pensate che il campionato inizia il prossimo 24 agosto. Quindi non manca comunque tanto.

Eleonora Incardona sbaglia i palleggi

“Un’altra città, un altro stadio, nuove emozioni! Anche l’ultimo quarto di finale si è concluso! Siete pronti per le semifinali? Io e gli esperti di DAZN Bet Club non vediamo l’ora di svelarvi tante cose… continuate a seguirci” scrive la giornalista nella didascalia che accompagna la foto che potrete vedere sotto.

Poi però, nel momento in cui deve palleggiare, sbaglia. In un altro post, in questo caso un reel che la stessa ha pubblicato sui suoi profili social, nel momento in cui decide, con i tacchi, di andare a palleggiare, non riesce nel suo intento. Quasi cade. Però ci sono le attenuanti del caso direbbero quelli bravi o quelli in tribunale. Con un vestito di certo poco adatto ai palleggi, e con i tacchi che tutto possono fare tranne che aiutarti in un momento di sport, allora sì che l’errore è lecito ed è anche concesso.

E chi siamo noi per giudicare? Chi è senza peccato – o senza errori in questo caso – scagli la prima pietra. Noi un’altra possibilità alla Incardona la diamo. Eleonora, provaci di nuovo!