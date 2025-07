Pronostico Bencic-Swiatek: finisce come nel 2023

Bencic-Swiatek è una partita valida per le semifinali di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Per la prima volta nella sua carriera la numero 4 al Mondo Swiatek ha raggiunto le semifinali di Wimbledon. La polacca, adesso, se la dovrà vedere contro la svizzera Bencic che anche in maniera inaspettata, c’è da dirlo, ha battuto Andreeva in due set. Ma adesso, però, la gara, sembra essere indirizzata verso la tennista che sotto l’aspetto mentale ha anche dimostrato di essere in palla. In forma.

Sì, perché non è che sia arrivata facilmente Swiatek a questo traguardo, soprattutto nei quarti ha avuto un momento di grossa difficoltà e solamente se stai bene con la testa, concentrata al punto giusto, riesci in ogni caso a raggiungere un certo tipo di prestazioni. Sotto di quasi due break, ha avuto la forza di rimanere dentro la partita, ribaltando la situazione e andando a vincere poi. Un vero e proprio trionfo e questo per forza di cose si deve tenere in considerazione per le prossime uscite.

Detto questo Bencic, che ha avuto pure un giorno in meno di riposo rispetto alla collega, potrebbe anche pagare sotto l’aspetto fisico. Insomma, potrebbe finire come nel 2023.

Dove vedere Bencic-Swiatek in diretta tv e streaming

Bencic-Swiatek: il pronostico

E come è finita nel 2023? Sempre a Wimbledon, ma erano gli ottavi di finale, Swiatek – ed è l’ultimo confronto tra queste due tenniste – ha avuto la meglio su Bencic in tre set. E magari potrebbe anche finire con lo stesso risultato. Beh, forse sì. Ma il nostro pronostico, in ogni caso, va verso un’altra direzione. Quale? Una vittoria per due a set della polacca numero 4 al mondo che nel weekend poi si andrà a giocare la finale di questo Slam crediamo con Sabalenka. Sì, perché potrete trovare anche il nostro pronostico per questo match.