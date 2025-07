Pronostici Conference League 10 luglio: tre vincenti nell’abbuffata di partite

Conference League, delle tre competizioni europee che ripartono in questa settimana quella che ha debuttato quattro anni fa ha il programma più corposo.

È la settimana in cui ritornano a far capolino le coppe europee, con la consueta abbuffata di partite valide per le qualificazioni. Il programma più corposo, come al solito, è quello della Conference League, terza manifestazione continentale per ordine di importanza vinta dal Chelsea nella passata stagione. Per il quarto anno consecutivo toccherà alla Fiorentina rappresentare il calcio italiano in questa competizione, ma la Viola entrerà in scena solo ad agosto inoltrato, nello spareggio di accesso alla fase a girone unico.

Come ricordiamo sempre in contesti del genere, le squadre che militano in campionati in corso di svolgimento hanno un vantaggio non indifferente, soprattutto dal punto di vista atletico. I lituani del Kauno Zalgiris, ad esempio, stanno dominando il proprio campionato: sono a +6 sulla seconda e da maggio in poi le hanno vinte praticamente tutte (12 successi in 13 partite). Uno stato di forma davvero invidiabile, che concede poche chance ai gallesi del Penybont: il massimo campionato calcistico del paese britannico è terminato addirittura ad aprile e da allora il club di Bridgend ha disputato esclusivamente amichevoli.

Sono favoriti anche gli albanesi del Vllaznia contro i lettoni del Daugavpils: la differenza tra le due compagini è notevole e per la squadra che è arrivata seconda nell’ultimo campionato albanese – persa la finale playoff con l’Egnatia – sarà fondamentale partire con il piede giusto per non complicarsi la vita in vista della temibile trasferta in Lettonia. L’atmosfera di una competizione europea potrebbe ritemprare infine gli irlandesi del St. Patrick’s, che in campionato non vincono da fine maggio e che nelle ultime sei giornate hanno portato a casa solamente tre punti: la sfida con i lituani dell’Hegelmann sembra essere l’occasione giusta per tornare a gioire.

Le previsioni sulle altre partite

Per quanto riguarda i gol, da monitorare le sfide che vedranno protagoniste le due squadre sammarinesi, il La Fiorita e il Tre Fiori, che difficilmente riusciranno a limitare i danni contro i nordmacedoni del Vardar e contro gli armeni del Pyunik.

Stesso discorso per gli andorrani del Santa Coloma, che molto probabilmente verranno travolto dai bosniaci del Borac Banja Luka, squadra che nella scorsa edizione della Conference League è arrivata a giocare gli ottavi, tenendo testa ai più quotati austriaci del Rapid Vienna. Almeno una rete per parte, invece, nella doppia sfida finlandese-faroense, SJK-Klaksvik e Runavik-HJK. Due match che, infine, non dovrebbero riservare un elevatissimo numero di gol sono quelli tra Urartu e Neman Grodno e tra Birkirkara e Petrocub.

Conference League: possibili vincenti

Kauno Zalgiris (in Kauno Zalgiris-Penybont)

Vllaznia (in Vllaznia-Daugavpils)

St. Patrick’s (in St. Patrick’s-Hegelmann)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Vardar-La Fiorita

Borac Banja Luka-Santa Coloma

Tre Fiori-Pyunik

Conference League: le partite da almeno un gol per squadra

NSI Runavik-HJK

SJK-Klaksvik

Le partite da meno di tre gol complessivi

Urartu-Neman Grodno

Birkirkara-Petrocub

Comparazione quote

La vittoria del St. Patrick’s è quotata a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Gol” in Runavik-HJK è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai.

