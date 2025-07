Wimbledon profuma di flirt: non ha occhi che per Alcaraz

Carlos Alcaraz, qui gatta ci cova e oramai non ci sono più dubbi. L’hanno avvistata di nuovo in tribuna durante uno dei suoi match: solo un caso?

Quanti indizi servono perché si possa parlare di prova? Agata Christie, regina indiscussa del giallo e dei misteri, dice tre. Se uno è fine a se stessi e due possono essere una coincidenza, tre indizi fanno indiscutibilmente una prova. E qui, per la verità, siamo ormai ben oltre i tre indizi, pieni zeppi come siamo di elementi che sembrerebbero ricondurci sempre e comunque nella stessa direzione.

Tutto quello che è stato detto e scritto sembra suggerire, infatti, che i due campioni del momento siano molto più che amici. Loro sono Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu e le voci sul presunto flirt in atto stanno tenendo banco da quando i due hanno annunciato che avrebbero partecipato al torneo di doppio misto degli Us Open. Il popolo dei social faceva il tifo per questa coppia già da tempo, per la verità, ma non c’erano mai stati, come adesso, elementi che suggerissero nulla di tutto ciò.

Adesso, invece, proliferano. I due sono stati avvistati insieme – ma sempre nei confini dei Club britannici, è doveroso sottolinearlo – più e più volte. E, tutte le volte che sono l’uno in compagnia dell’altra, i loro sorrisi sembrano improvvisamente diventare più “grandi” e più sinceri. Non è questo, ad ogni modo, il solo indizio che ci induce a pensare che una nuova e bellissima coppia sia nata all’ombra del tennis mondiale.

Indizi a go-go e sguardi di fuoco: Emma fa il bis

La bella Emma era stata avvistata sugli spalti, durante una partita di Carlos, già al torneo del Queen’s. Adesso che è fuori dai giochi, però, ha ben pensato di ripetersi e di consegnare ai follower qualcos’altro su cui spettegolare.

Emma Raducanu esteve presente na partida de Carlos Alcaraz e Andrey Rublev em Wimbledon. Apoiando seu parceiro de duplas mistas. pic.twitter.com/1MV1fIZxUo — Emma Raducanu 🇧🇷 (@raducanubrasil) July 7, 2025



Dopo essere stata eliminata per mano di Aryna Sabalenka, la vincitrice dell’edizione 2021 degli Us Open è tornata in tribuna per incitare il suo presunto fidanzato e partner di doppio misto. Era all’All England Club, infatti, mentre Alcaraz giocava contro Andrey Rublev, conquistando l’accesso ai quarti di finale e dando sfoggio, ancora una volta, del suo grandioso feeling con l’erba. Lei a Londra ci abita, sì, ma è alquanto singolare che non si sia curata di andare a vedere Jannik Sinner e si sia limitata al solo Carlos, no?

La diretta interessata, comunque, forse per non sottrarre spazio alle più impellenti disamine sportive, continua a dribblare abilmente il discorso. Le è stato richiesto, ancora una volta, se ci sia del tenero, ma la sua risposta, stavolta, è stata ancor più “deviante”: “Sono contenta – ha detto – che stiamo intrattenendo la gente su Internet”. Non è una conferma e non è una smentita, eppure, si provi a dire il contrario, in certe circostanze gli sguardi contano molto più di qualsiasi altra parola.