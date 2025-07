Shelton ha un’arma che Sinner non ha: allarme rosso

Ben Shelton ha qualcosa che Jannik Sinner, in questo momento, non ha: la variabile che potrebbe fare la differenza in questo match.

Lo sa il diretto interessato e lo sanno i suoi tifosi. Ne è cosciente il suo avversario e lo sanno bene anche Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che lunedì sera davano l’impressione di non sapere più che pesci prendere. Quello sceso in campo contro Grigor Dimitrov era una brutta versione del numero 1 del mondo, che negli ultimi due anni ci ha abituati a prestazioni decisamente più incisive e combattute.

Jannik Sinner è il primo ad essere consapevole, pertanto, del fatto che il rischio eliminazione sia tutt’altro che bypassato. Contro Ben Shelton non avrà margini di errore, considerando che lo statunitense è arrivato a Wimbledon in formissima e che, fino a questo momento, ha sostanzialmente fatto un sol boccone di tutti gli avversari che gli sono capitati dinanzi. All’energia che sembra avere in questo momento della stagione si associa, oltretutto, un’arma infallibile.

L’americano ha qualcosa che il numero 1 del mondo, almeno in teoria, ora come ora non ha: una fidanzata che sia più di una semplice compagna, ma un punto di riferimento al quale fare capo quando le cose sembrano mettersi male. E anche questo, alle volte, può fare la differenza, in un circuito che non si ferma mai e che espone i tennisti a pressioni costanti.

Sinner-Shelton, quella variabile impazzita che può fare la differenza

Shelton e la sua dolce metà, la calciatrice Trinity Rodman, stanno in effetti scrivendo una delle pagine più belle dell’edizione 2025 di Wimbledon. Un amore di quelli che se ne vedono ben pochi al giorno d’oggi, fatto di complicità e di un feeling che addirittura buca lo schermo.

Tutti si sono accorti del modo in cui l’attaccante guarda il tennista e di come Ben, a sua volta, cerchi lo sguardo della sua compagna quando, in campo, ha bisogno di ritrovare le energie. Da qui l’ipotesi che la Rodman, che gioca nello Washington Spirit e nella Nazionale americana, sia una sorta di talismano per il promettente mancino di Atlanta, completamente pazzo della ragazza che gli sta accanto da ormai qualche mese.

I meme su questa bellissima coppia, manco a dirlo, stanno impazzando in ogni dove. Sono in tanti ad aver condiviso la clip in cui si vede la bellissima Trinity guardare Ben con gli occhi a cuoricino e che esorta il popolo dei social a cercare qualcuno che, appunto, sappia guardarci come la Rodman fa con Shelton, e viceversa. E chissà che questo fattore non possa rivelarsi determinanti ai fini della battaglia alla quale assisteremo quest’oggi.