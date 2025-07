La tribuna di Wimbledon ha una nuova regina: è lei la wag del momento

La wag del momento ti conquisterà con la sua bellezza genuina e con il suo dolcissimo sorriso: il suo compagno tennista è pazzo di lei.

Sull’erba di Wimbledon a schizzare come schegge impazzite non sono solo le palline. Anche i cuori degli spettatori stanno facendo delle capriole pazzesche, considerando che in tribuna è un continuo sfilare di splendide wag che accorrono all’All England Club a fare il tifo per i propri fidanzati tennisti. In questi giorni le telecamere hanno indugiato su molte di loro, ma una su tutte ha attirato, per ovvie ragioni, l’attenzione dei presenti.

Si tratta di una new entry, ed è per questo motivo che i riflettori sono puntati tutti su di lei. La sua storia d’amore è nata da qualche mese appena, eppure il popolo del tennis è già pazzo di lei. E anche Ben Shelton è pazzo della “sua” Trinity Rodman, che in questo Wimbledon lo sta seguendo giorno e notte, con risultati peraltro ottimi. Lo statunitense è ai quarti di finale dello Slam britannico ed è evidente, a questo punto, che la sua presenza della sua dolce metà lo abbia incoraggiato, in qualche modo, a dare il meglio di sé.

La bella Trinity sa bene, del resto, di cosa ha bisogno un atleta chiamato ad affrontare sfide tanto ostiche. Anche lei è una sportiva, gioca come attaccante nella Washington Spirit e nella Nazionale a stelle e strisce, ragion per cui è la compagna perfetta per un tennista che sta cercando, non senza difficoltà, di emergere e di scalare l’Olimpo dei più grandi.

Tutti pazzi per Trinity Rodman: chi è la fidanzata di Ben Shelton

In men che non si dica, quindi, la Rodman è divenuta un simbolo: di passione, di amore, ma anche di complicità, come si evince dal fatto che Ben cerchi spesso il suo sguardo mentre è in campo.

E non è passato inosservato neanche il modo in cui lei lo guarda, con gli occhi a cuoricino e il cuore evidentemente gonfio di amore per il suo compagno. Non a caso, è diventato virale il video in cui la si vede, durante la sospensione di un match, guardarlo come fosse in adorazione, come se non riuscisse a togliergli gli occhi di dosso.

Le fa lo stesso effetto che lei, d’altra parte, fa ai suoi follower. L’attaccante è, a sua volta, una bellissima ragazza, molto semplice eppure dal fascino innegabile. Il suo profilo social pullula più di foto che la ritraggono in campo o in allenamento che di scatti maliziosi, eppure la sua bellezza si evince chiaramente anche da lì.