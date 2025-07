Pronostico Cobolli-Djokovic: unico precedente da dimenticare

Cobolli-Djokovic è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Prima volta in carriera ai quarti di finale di uno Slam ed ingresso, quasi certo, nella top 20 del ranking a partire da lunedì prossimo. No, Flavio Cobolli non dimenticherà facilmente quest’edizione di Wimbledon, torneo in cui è riuscito a dimostrare di avere le qualità per sedersi allo stesso tavolo con i migliori al mondo. Un vero e proprio exploit quello del 23enne romano, anche se qualche avvisaglia c’era stata già nelle settimane precedenti: Cobolli, infatti, aveva ben figurato nell’Atp 500 di Halle superando in tre set due avversari ostici come Fonseca e Shapovalov, per poi alzare bandiera bianca contro Zverev, numero tre al mondo, nei quarti.

Insomma l’azzurro, l’ultimo arrivato della nidiata di talenti sfornati dal tennis italiano in questa decade, non si sente affatto un “intruso”. Dopo due turni ampiamente alla portata contro Zhukayev e Pinnington Jones – entrambi sistemati in tre set – Cobolli ha travolto anche la quindicesima testa di serie, Jakub Mensik, con un nettissimo 6-2 6-4 6-2 e negli ottavi ha saputo disinnescare l’esperto Marin Cilic, che a sua volta aveva fatto fuori uno dei favoriti per la vittoria finale, il padrone di casa Jack Draper. Il croato si è arreso in quattro set, con qualche brivido nel finale.

Tredici vittorie in 14 partite per Nole

Nei quarti il nativo di Roma avrà l’onore e l’onere di incrociare la racchetta con Novak Djokovic, il ventiquattro volte campione Slam e sette volte trionfatore a Wimbledon (una vittoria in meno di Roger Federer).

Nonostante i 38 anni di età, le quotazioni del serbo sono in salita: nei primi tre turni ha rischiato poco o nulla e lunedì, negli ottavi, ha saputo rimontare alla grande contro il numero 11 del ranking Alex de Minaur dopo aver perso il primo set (1-6 6-4 6-4 6-4), a dimostrazione del fatto che, a dispetto di quanto dica la carta d’identità, ancora oggi solo i migliori – leggasi Alcaraz o Sinner – sono in grado di fermarlo su questa superficie. Tredici vittorie nelle ultime 14 partite per Nole, che da fine maggio in poi ha perso solo con Jannik Sinner al Roland Garros.

Come vedere Cobolli-Djokovic diretta tv e in streaming