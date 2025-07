Annuncio ufficiale su Sinner: il sogno si avvera, il posto è suo

Jannik Sinner, per tanto tempo è stato solo un sogno, ma adesso non lo è più: il suo più grande desiderio si è finalmente avverato.

Jannik Sinner è uno di quei campioni in grado di mettere tutti d’accordo. Piace ai grandi ma anche ai piccini, ai tifosi livello pro del tennis così come ai neofiti. Piace agli italiani, sì, ma anche agli americani, agli inglesi e chi più ne ha più ne metta. Per il semplice fatto che non si può fare altro che prendere atto di un talento simile ed inchinarsi al suo cospetto.

Molte star, nel corso degli anni, hanno perciò ammesso di avere un “debole”, sportivamente parlando s’intende, per il numero 1 del mondo. Tanti lo hanno osannato sui social network, a partire da Marco Mengoni, ma non solo. Cantanti, artisti, influencer e giornalisti hanno fatto sapere di essere stati contagiati, a loro volta, dalla “malattia” del secolo, vale a dire quella Sinner mania che sembra ormai non lasciare più scampo a nessuno.

Neppure ad un certo personaggio televisivo, che sul piccolo schermo sembra burbero e di ghiaccio, che ha annunciato, proprio qualche giorno fa, di aver coronato il suo sogno. Quel qualcuno è Bruno Barbieri, il mitico chef che è entrato nel cuore di tutti noi grazie alla partecipazione, nel ruolo di giudice, all’edizione italiana di MasterChef. Ebbene sì, anche lui è uno di noi, ossia uno dei tanti tifosi il cui cuore batte solo ed esclusivamente per il fenomeno di San Candido.

Benvenuto nel club: anche lui è pazzo di Sinner

Lo avevamo già intuito qualche settimana fa, durante il Roland Garros, quando, per supportare il suo beniamino in prossimità della semifinale, si era agghindato di tutto punto, da tifoso sfegatato.

Aveva indossato una parrucca arancione e aveva rivelato di essere molto ansioso per la partita, ma non sapeva ancora, il buon Bruno, che molto presto sarebbe arrivato addirittura più in alto. Adesso, infatti, stando all’annuncio ufficiale che ha voluto ironicamente diramare a mezzo social, lo chef romagnolo fa parte nientepopodimeno che del gruppo dei Carota Boys, l’esclusivo club dei tifosi carota che seguono Jannik in giro per il mondo ormai da un paio di anni a questa parte.

“Ragazzi, un sogno che si avvera: sono ufficialmente nel club! Sono un Carota Bruno”: c’è scritto questo nella didascalia che accompagna la foto di gruppo e che lo ritrae mentre tifa per Jannik insieme ai suoi nuovi amici, con polo arancione e cappello da pescatore coordinato. E chissà che a questo punto non riesca anche a conoscerlo personalmente e a scambiare due chiacchiere con il suo idolo.