Pronostico Norrie-Alcaraz: in passato è successo due volte

Norrie-Alcaraz è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Trentuno vittorie nelle ultime 32 partite disputate. L’unica sconfitta che “macchia” questa striscia quasi perfetta è quella patita a Barcellona, lo scorso aprile, contro Holger Rune. Per il resto, negli ultimi tre mesi e mezzo Carlos Alcaraz è stato un caterpillar: anche a Wimbledon, pur concedendo qualcosina – finora l’unica vittoria per 3-0 è arrivata nel secondo turno con il numero 733 al mondo Tarvet – sta continuando a fare incetta di successi, mostrando una continuità davvero strabiliante. Domenica è riuscito a domare un ottima versione di Andrey Rublev dopo aver perso il primo set (6-7 6-3 6-4 6-4) ed il suo record stagionale su erba è rimasto immacolato.

L’unico a metterlo seriamente in difficoltà, il nostro Fabio Fognini all’esordio: l’azzurro, con dei colpi d’altissima scuola, l’ha costretto al quinto set. La sensazione, adesso, è che il pass per l’ennesima finale ai Championship sia soltanto una formalità. Alcaraz parte favoritissimo anche contro il padrone di casa, Cameron Norrie, che per raggiungere la sua seconda semifinale a Wimbledon in carriera – la prima nel 2022 – dovrà andare oltre i propri limiti. Il britannico, tuttavia, non può rimproverarsi nulla: nelle prime cinque uscite se l’è cavata egregiamente, eliminando avversari insidiosi come Bautista Agut, Tiafoe, Bellucci e Jarry. Il match più sofferto è stato quello di due giorni fa contro il big server cileno, terminato dopo 4 ore e 26 minuti e ben tre tie break. Il tennista sudamericano aveva sfiorato una clamorosa rimonta ma la maggiore lucidità di Norrie nell’ultimo parziale ha finito per fare la differenza (6-3 7-6 6-7 6-7 6-3).

Il match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2025 tra Cameron Norrie e Carlos Alcaraz sarà trasmesso martedì 8 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare ha previsto un canale interamente dedicato allo Slam su erba, Sky Sport Tennis (canale 203), attraverso il quale si possono seguire i match più importanti del giorno in diretta, con approfondimenti e speciali per rimanere sempre aggiornati. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 15:40.

Il pronostico

Nei sei precedenti tra i due tennisti Norrie è riuscito due volte a fare lo sgambetto al fenomeno murciano ed è stato lui, guarda caso, ad aggiudicarsi l’ultimo testa a testa, sulla terra rossa di Rio de Janeiro nel 2023. Il britannico, insomma, sa come fare male ad Alcaraz, che rimante ad ogni modo nettamente favorito. Non è da escludere, però, che Norrie, anche grazie al supporto del pubblico, riesca ad aggiudicarsi almeno un set.