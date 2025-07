Pronostico Fritz-Khachanov: il servizio fa la differenza

Fritz-Khachanov è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Taylor Fritz, numero 5 al mondo, è l’unico tra le prime cinque teste di serie – esclusi Sinner e Alcaraz – che non ha deluso le aspettative all’All England Club, riacciuffando quei quarti di finale già raggiunti due volte in carriera a Wimbledon, nel 2022 e nel 2024. Nel mirino dell’americano ora c’è la seconda semifinale Slam: un traguardo che sarebbe coerente con la sua strepitosa stagione su erba, in cui ha portato a casa già due tornei tra Stoccarda ed Eastbourne. Dodici vittorie e a malapena una sconfitta sull’amata superficie verde.

Arrivare tra i primi otto dello Slam londinese però non è stata una passeggiata: nei primi due match Fritz si è imposto soltanto dopo cinque set su Mpetshi Perricard e Diallo; meno complicato invece il terzo turno con lo spagnolo Davidovich Fokina (6-4 6-3 6-7 6-1). Negli ottavi lo statunitense ha poi beneficiato del ritiro dell’australiano Thompson, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set (il primo era terminato 6-1 per Fritz).

Ha avuto vita facile anche il suo prossimo avversario, il numero 20 al mondo Karen Khachanov, che domenica ha impiegato un’ora a 46 minuti per battere una delle sorprese di questo Wimbledon, il polacco Kamil Majchrzak (6-4 6-2 6-3). Una sfida decisamente meno combattuta rispetto alle due precedenti – contro Mochizuki e Nuno Borges – in cui il tennista russo aveva dovuto lottare fino al quinto set per spuntarla sui suoi avversari. Anche per Khachanov sarebbe la prima semifinale a Wimbledon dopo averla sfiorata nel 2021.

Il match valido per i quarti di finale di Wimbledon tra Taylor Fritz e Karen Khachanov sarà trasmesso martedì 8 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare ha previsto un canale interamente dedicato allo Slam su erba, Sky Sport Tennis (canale 203), attraverso il quale si possono seguire i match più importanti del giorno in diretta, con approfondimenti e speciali per rimanere sempre aggiornati. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 14:00.

Il pronostico

Due precedenti tra i due, tuttavia abbastanza datati (2019 e 2020) ed entrambi appannaggio di Khachanov. Da allora Fritz ha fatto molti progressi e, alla luce del suo ottimo rendimento su erba, parte favorito. La differenza potrebbe farla, come spesso accade su questa superficie, il servizio: lo statunitense ha vinto l’82% di punti con la prima e, dettaglio ancora più importante, ha subito solo 4 break. Khachanov, in ogni caso, riuscirà a vincere almeno un set.