Tennis, black out totale: clamoroso, sono già ai ferri corti

La situazione è addirittura peggiore di quella che ipotizzavamo: nessuno avrebbe mai potuto immaginare che fossero già ai ferri corti.

In tempi diversi, forse, ma diciamoci la verità: chiunque segua il tennis si sarà chiesto, almeno una volta nella vita, perché mai, nonostante il suo talento pazzesco, non sia mai riuscito a spingersi al di là dei risultati mediocri che ha sin qui ottenuto. Più che altro perché spiace vedere che un atleta potenzialmente così formidabile non sia in grado di finalizzare le proprie abilità.

Era solo questione di tempo, dunque, perché se lo chiedesse anche Goran Ivanisevic. L’ex guru di Novak Djokovic ha accettato di allenare Stefanos Tsitsipas e sapeva sin dal principio che, per quanto entusiasmante, questa sfida non sarebbe stata affatto facile. Forse non si aspettava, però, che la situazione fosse così “drammatica” e di non semplice gestione. Ha dovuto fare i conti con la realtà, tuttavia, adesso che è entrato nel vivo di questa nuova collaborazione.

C’è da dire, oltretutto, che è arrivato al cospetto del greco nel momento peggiore: proprio mentre Stefanos, cioè, chiudeva una volta per tutte – o forse no? – con la sua fidanzata Paula Badosa, perché entrambi tormentati dai “fantasmi del passato” e troppo presi dai rispettivi infortuni per potersi godere questo amore. Che anche questo abbia inciso, dunque, sull’idea che Ivanisevic si è fatto di Tsitsipas, dopo solo qualche giorno di lavoro fianco a fianco?

Non c’è fine al peggio: un’altra batosta per il campione

Può essere, sì, ma di certo, ora come ora, c’è solo che l’allenatore ha usato delle parole durissime. Ha rilasciato alla stampa delle dichiarazioni abbastanza pesanti, parlando di Stefanos in chiave negativa e lasciando supporre al popolo del tennis che i due siano già ai ferri corti. Sempre a patto, s’intende, che non sia altro che una strategia, per quanto strana ed insolita, per motivarlo.

“Lui vuole, ma non fa nulla – ha osservato il coach – Sempre dice ‘voglio, voglio’, ma non vedo nessun progresso. Sono rimasto scioccato. Non ho mai visto un giocatore meno in forma in vita mia. Con il mio ginocchio e la mia età sono tre volte più preparato di lui. È davvero una situazione pessima“. Non ha usato mezzi termini, insomma, per apostrofare il suo nuovo pupillo, che non ha mai brillato, in effetti, per solidità mentale e condizioni fisiche.

Resta da capire, a questo punto, se Ivanisevic intenda almeno provarci o se, invece, abbia già deposto le armi. Fermo restando, ovviamente, che l’ultima parola sul suo futuro spetta allo stesso Stefanos, che già nei giorni scorsi si era detto scettico rispetto al futuro. Mollerà tutto, o si rimboccherà le maniche per tornare in mezzo ai grandi, stavolta con un atteggiamento più maturo e propositivo?