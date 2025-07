Sinner, lacrime e amarezza: è successo negli spogliatoi

Jannik Sinner, nessuno riesce a spiegarsi perché sia successo così all’improvviso: solo lacrime e tanta amarezza per il campione azzurro.

Jannik Sinner ha cercato di minimizzare. Lo ha fatto per evitare che si dibattesse più di questo che non della sua performance, però, che non perché non avesse nulla da dire. Di cose da raccontare ce ne sono probabilmente tante, in realtà, visto e considerato che, dalla sera alla mattina, ha messo alla porta due delle figure imprescindibili del suo team.

Durante il torneo di Halle ha deciso di mandar via sia Marco Panichi che Ulises Badio, e il minimo che i tifosi potessero fare era chiedersi il perché di tale separazione. Sembrava avere instaurato un gran bel feeling sia con il preparatore atletico che con il fisioterapista, per cu è parso strano che, all’improvviso, li abbia salutati. Pare, però, che il tennis di per sé non c’entri nulla. Che l’addio non sia legato a questioni professionali o a divergenze di opinioni, quanto piuttosto al comportamento di uno dei due membri del suo entourage.

L’indiziato numero 1 sarebbe Panichi: pare che il campione altoatesino non abbia apprezzato, infatti, che lo stesso si sia lasciato andare, dopo il Roland Garros, a qualche rivelazione di troppo. Avrebbe rivelato, infatti, dei “segreti” di spogliatoio che l’azzurro avrebbe preferito rimanessero lì, a Parigi, anziché fare il giro del mondo sotto forma di dichiarazioni rilasciate alla stampa.

Sinner, il tifo contro e quel pianto liberatorio: la verità su quello che è successo

Non è dato sapere cosa, di preciso, abbia urtato così tanto la sensibilità di Jannik, che è comunque notoriamente molto discreto e riservato ed incline, dunque, a dosare ben bene le parole.

Tuttavia, qualche sospetto c’è. Il popolo del tennis dà per scontata l’ipotesi che ad infastidire Sinner siano state due dichiarazioni in particolare: la prima è quella relativa al fatto che Sinner abbia pianto per un quarto d’ora dopo la finale, persa malamente, del Roland Garros; la seconda è quella in cui Panichi alludeva, invece, al rammarico che l’azzurro aveva provato per il modo in cui il pubblico francese gli aveva tifato contro.

La sola certezza, ad ogni modo, come riferisce il Corriere della Sera, è che Badio non avesse alcuna colpa. Pare sia stato, anzi, una “vittima collaterale”, che sia stato travolto dall’uragano Panichi e che abbia finito, dunque, col pagare a sua volta un prezzo altissimo.