Pronostico Sinner-Dimitrov: il numero uno al mondo continua la corsa

Sinner-Dimitrov è una partita valida per gli ottavi di finale di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Zero set concessi in questo torneo, ad oggi, per Jannik Sinner. Che agli ottavo di finale di Wimbledon se la dovrà vedere contro il bulgaro Dimitrov, numero 21 della classifica Atp, che di grossi problemi non ne dovrebbe creare.

Anche perché andando a vedere quelli che sono stati fino al momento i precedenti tra queste due tennisti – cinque in totale – solamente nel primo, datato 2020, Dimitrov è riuscito (2-1) a battere il nostro Jannik. Per il resto non c’è stata mai storia, nemmeno lo scorso anno (ultimo confronto) al Roland Garros, sulla terra battuta. Un tre a zero senza particolari problemi per il nostro tennista e sappiamo benissimo come questa superficie non sia nemmeno quella a lui maggiormente gradita.

Detto questo, ci aspettiamo un altro match al massimo livello per Sinner che vuole evidentemente riprendersi quello che ha perso nel corso degli ultimi cinque mesi: i tre di squalifica più le due finali perse tra Roma e Parigi che hanno lasciato l’amaro in bocca e anche addii pesanti nel suo staff. Sembra già esserci messo tutto alle spalle Sinner, senza grosse problematiche da tenere sotto osservazione. E in questo torneo che si sta giocando al di là della Manica solamente per una ventina di minuti è andato in difficoltà. Per il resto ha condotto sempre alla grande le partite, gestendole a proprio piacimento.

Dove vedere Sinner-Dimitrov in diretta tv e streaming

Il match Sinner-Dimitrov valido per gli ottavi di Wimbledon, sarà trasmesso lunedì 7 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match non dovrebbe iniziare prima delle 16:00.

Sinner-Dimitrov: il pronostico

Senza chissà quale particolare problema, Jannik Sinner si prenderà l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon. Dentro una gara che il tennista azzurro dovrebbe chiudere anche in soli tre set, visti i precedenti e visto lo stato di forma. E siccome sta davvero bene, allora c’è la grossa possibilità del doppio servizio strappato già nel primo set di questa partita. In ogni caso, vittoria a tre a zero non saranno mai minimamente in discussione.