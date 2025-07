Pronostico Sabalenka-Mertens: la numero uno al mondo non sbaglia

Sabalenka-Mertens è una partita valida per gli ottavi di finale di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

La voglia della Sabalenka, dopo aver perso al Roland Garros, la conosciamo tutti. La sappiamo tutti. Anche perché nel corso di questi anni abbiamo avuto anche modo di conoscere un poco la russa: vuole sempre vincere, e siccome alcune volte con le colleghe non trova nemmeno il “gusto” di farlo, si cimenta con i maschi. Più volte infatti l’abbiamo vista allenarsi con Djokovic. Vabbè, ma questo è un altro discorso.

Tre due a zero di fila per la numero uno al mondo. Mentre la belga Mertens un set lo ha ceduto all’americana Li nel secondo turno di questo Wimbledon. Però c’è da dire una cosa, nonostante dal lontano 2018 la 30enne – numero 23 della classifica mondiale – non riesca a superare la Sabalenka (e di confronti nel corso di questi anni ce ne sono stati parecchi), la possibilità che questa partita possa andare per le lunghe c’è. Il motivo è unico e solo: la Mertens si trova proprio a suo agio sull’erba e potrebbe quindi creare qualche fastidio alla russa. Non più di tanto, alla fine chi è pi forte, non solo sulla carta ma anche e lo sappiamo sotto il profilo fisico, il risultato dovrebbe comunque riuscire a portarlo a casa.

Analisi fatta, quindi, adesso andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere in questo match, anche se siamo convinti che un po’ l’avrete capito anche voi.

Dove vedere Sabalenka-Mertens in diretta tv e streaming

Il match Sabalenka-Mertens valido per gli ottavi di Wimbledon, sarà trasmesso domenica 6 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match non dovrebbe iniziare prima delle 16:00.

Sabalenka-Mertens: il pronostico

Sabalenka vittoriosa. La numero uno del mondo, dopo gli ultimi due torneo che non hanno regalato, come al solito, la vittoria, vuole arrivare in fondo a quello che è lo Slam più importante, sia al femminile che al maschile. Sicuramente il più iconico. Dovrebbe anche riuscire a vincere di nuovo per due a zero, ma come detto prima occhio agli over. In questo caso andiamo di over 10,5 game nel primo set. La Mertens, almeno fin quanto riuscirà a stare dentro la partita sotto l’aspetto fisico, qualche problemino, me niente di serio eh, lo potrebbe creare.