Pronostico Rublev-Alcaraz: niente scossoni nel tabellone

Rublev-Alcaraz è una partita valida per gli ottavi di finale di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Solamente nel primo turno, contro Fabio Fognini, Carlos Alcaraz ha avuto un po’ di problemi. Sì, se l’è vista davvero brutta il numero due del mondo che in questo torneo di Wimbledon sogna di prendersi il terzo torneo importante di fila dopo gli Internazionali di Roma e il Roland Garros. Anche se lo sappiamo, l’erba non è il suo terreno preferito.

Però parliamo pur sempre di un campionissimo che contro Rublev – numero 14 della classifica ATP – di problemi non ne dovrebbe proprio avere. Parliamo di due tennisti che hanno caratteristiche completamente diverse e che soprattutto sotto l’aspetto mentale vivono dei momenti di forma diametralmente opposti. Sì, Alcaraz è in fiducia e dopo aver battuto due volte di fila Sinner negli ultimi atti dei tornei citati in precedenza, sogna il terzo colpaccio che potrebbe ribaltare la classifica mondiale. Ci vuole ancora un poì di tempo, ma continuando a vincere con questa regolarità allora sì che lo spagnolo si potrebbe prendere di nuovo la testa della classifica mondiale. Il suo obiettivo, in poche parole.

Fatto l’ampio discorso per Alcaraz, parliamo di Rublev: sì, nei quattro scontri diretti che ci sono stati tra queste due atleti, per quello meno favorito sono arrivate anche due vittorie – clamorosa quella del primo maggio dell’anno scorso a Madrid – ma parliamo, appunto, di più di un anno fa. Quindi nel corso di questo lungo periodo di cose ne sono cambiate parecchie. E quindi niente da fare. Il conto riparte.

Dove vedere Rublev-Alcaraz in diretta tv e streaming

Il match Rublev-Alcaraz valido per gli ottavi di Wimbledon, sarà trasmesso domenica 6 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match non dovrebbe iniziare prima delle 15:30.

Rublev-Alcaraz: il pronostico

Ci sono realmente pochissime possibilità che Rublev possa fare il colpaccio. E c’è la grossa possibilità che Alcaraz possa mandare dei segnali importanti sin dai primi momenti della partita. Quindi, oltre alla vittoria per tre a zero dello spagnolo, occhio anche in questo caso alla possibilità di un doppio break, soprattutto nel primo set, a favore del numero due del mondo.