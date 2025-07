Pronostici Wimbledon 5 luglio: un’altra sorpresona nel femminile

Wimbledon, l’unica azzurra rimasta in corsa è la sorprendente Cocciaretto: a caccia di un’altra impresa contro la svizzera Bencic.

Dopo la sorprendente eliminazione della numero uno d’Italia Jasmine Paolini, a rappresentare il tennis azzurro nel singolare femminile di Wimbledon 2025 è rimasta la sola Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana è stata una delle grandi sorprese dei primi due turni: all’esordio si è presa, contro ogni pronostico, lo scalpo della numero tre al mondo Jessica Pegula, che aveva appena trionfato a Bad Homburg ed era considerata una delle principali candidate alla vittoria finale. Poi, due giorni fa, il successo schiacciante su un’altra statunitense, Katie Volynets, travolta in poco più di un’ora (6-0 6-4).

Dove può arrivare la giocatrice originaria di Ancona, tornata a pochi passi dalla top100 grazie a questa doppia affermazione? Se dovesse scendere in campo con la stessa determinazione dei primi due match certamente riuscirà a mettere in difficoltà anche la svizzera Belinda Bencic, costretta ad una non semplice rimonta giovedì scorso dalla qualificata Jacquemot. Nell’unico precedente, andato in scena nel 2022 sulle terra rossa di Roma, si impose l’elvetica: Bencic favorita ma contro questa Cocciaretto immaginiamo una sfida da almeno 20 game.

Mette nel mirino gli ottavi di finale pure l’ex numero uno al mondo Iga Swiatek, che a Wimbledon non ha mai fatto faville. La campionessa polacca, reduce da mesi difficili, nel secondo turno ha piegato la statunitense Catherine McNally, numero 208 al mondo, ma soltanto al termine di tre set più combattuti del previsto. Dovrà fare molta attenzione alla veterana Danielle Collins, che ha superato senza problemi gli ostacoli Osorio e Erjavec. La nativa di Varsavia, insomma, rischia grosso: la Collins, peraltro, si è aggiudicata in due set l’ultimo testa a testa, facendo fuori la Swiatek dal torneo di Roma lo scorso maggio. Una sorpresa può starci eccome.

Le previsioni sugli altri match

Finora ha convinto anche Emma Navarro, in scioltezza contro Kvitova e Kudermetova. La statunitense sembra aver le carte in regola per eliminare la campionessa in carica, Barbora Krejcikova, che non ha brillato né all’esordio contro la filippina Eala né nel secondo turno con l’americana Dolehide, spuntandola in entrambi i casi al terzo set. Contro la Navarro potrebbe cedere definitivamente lo scettro.

Vittorie alla portata per Elena Rybakina e Dayana Yastremska: la kazaka, campionessa nel 2022, ha ambizioni di titolo ma non dovrà sottovalutare la danese Tauson; stesso discorso per l’ucraina, che invece se la vedrà con la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, capace di imporsi a sorpresa sulla veterana Sofia Kenin nel turno precedente. Staccherà il pass per gli ottavi senza problemi, infine, la teenager Mirra Andreeva: la giovanissima russa, alle soglie della top 5, è nettamente favorita sulla statunitense Baptiste.

Wimbledon: possibili vincenti

Navarro in Krejcikova-Navarro

Collins in Swiatek-Collins

Yastremska in Bouzas Maneiro-Yastremska

I pronostici sui games

Bencic-Cocciaretto (over 19,5)

Tauson-Rybakina (over 18,5)

Andreeva-Baptiste (under 21,5)

Comparazione quote

La vittoria di Collins è quotata a 3.15 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Bencic-Cocciaretto over 19,5 games è quotato invece a 1.49 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Snai.

