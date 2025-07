Tennis, Londra porta solo guai: la maledizione di Wimbledon colpisce ancora

Quanti guai, quest’anno, all’All England Club: sembra che una vera e propria maledizione si sia abbattuta sulla città di Londra durante Wimbledon.

Matteo Berrettini dice di essersi “rotto” anche mentalmente e sta meditando sul suo futuro. Alexander Zverev ha ammesso di avere bisogno di aiuto e di sentirsi molto solo. Stefanos Tsitsipas, infine, si è preso altri due mesi di tempo per capire come si evolverà la situazione e decidere, sulla base delle sue valutazioni, se sia il caso di continuare a giocare a tennis o meno.

L’erba di Wimbledon è stata tutt’altro che verde, insomma, quest’anno, nella misura in cui tanti dei campioni che sono stati protagonisti del primo turno dello Slam britannico si sono sciolti come neve al sole durante e dopo il debutto all’All England Club. Un’edizione che sembra quasi maledetta, insomma, se guardiamo al tabellone. Tutte, o quasi, le teste di serie sono già fuori dai giochi, sia per quanto riguarda il singolare maschile che quello femminile. Imprevedibili i Championships lo sono sempre stati, ma qui siamo proprio su un altro livello.

Anche perché, proprio nelle scorse ore, abbiamo scoperto che in Church Road si è consumato un altro dramma ancora: la coppia più bella del circuito, a quanto pare, è arrivata ai titoli di coda. Il riferimento è a quella, nata nel 2023, composta da Tsitsipas e da Paula Badosa, che secondo quanto riferisce il magazine ¡Hola! si sarebbero lasciati. Stavolta, definitivamente.

L’erba di Wimbledon è nera come non mai: ne stanno succedendo di tutti i colori

Stando alle indiscrezioni sin qui trapelate, l’addio sarebbe una diretta conseguenza delle rispettive, delicatissime, situazioni personali che i due tennisti stanno attraversando.

Sia la spagnola che il greco sono attanagliati, infatti, da infortuni dai quali non riescono più a risollevarsi. La frustrazione derivante dall’impossibilità di giocare ai livelli ai quali sono abituati avrebbe logorato, dunque, il loro rapporto, sebbene i due abbiano sempre avuto un feeling pazzesco. Proprio qualche giorno fa, sotto gli occhi di tutti, Stefanos aveva proposto alla sua dolce metà, che aveva scritto sui social di sentirsi stanca, di darsi allo street food e di comprare un campioncino per iniziare una nuova vita e lasciarsi alle spalle gli infortuni una volta per tutte.

Un progetto imprenditoriale che non andrà mai in porto, quello degli Tsitsidosa, che già una volta in passato si erano lasciati per poi tornare insieme dopo tre settimane. Qualcosa ci dice che, a mente fredda, torneranno l’uno nelle braccia dell’altra, anche se i rumors, in questo senso, sono scoraggianti: “Loro hanno lottato per far funzionare la relazione – si legge sul magazine – ma alla fine non ci sono riusciti. I fantasmi del passato sono tornati, segnati dagli infortuni che entrambi hanno subito. La separazione è stata tra adulti che si sono amati molto, ed è stata una decisione matura“.