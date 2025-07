Pronostico Jarry-Fonseca: il derby è brasiliano

Jarry-Fonseca è una partita valida per il terzo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Cinque vittorie di fila per Nicolas Jarry. Il cileno, infatti, dopo una prima parte di 2025 da dimenticare totalmente, è arrivato fino al terzo turno accedendo dalle qualificazioni. Quindi il momento è particolarmente positivo. Continuerà? Difficile, perché andrà ad affrontare Fonseca, nel derby tutto sudamericano.

Il brasiliano è oggettivamente almeno una spanna sopra il collega cileno. Due vittorie, altrettante vittorie, la prima in tre set la seconda in quattro. Ma poco importa come sono arrivate queste affermazioni. Quello che Fonseca è riuscito a fare vedere in campo – delle prove davvero importanti, di qualità, con una buona tenuta fisica – ci impongono a dire che sia il favoritissimo per andare avanti e prendersi gli ottavi di finale di questo torneo.

Non ci sono confronti prima di quello di domani tra queste due atleti, quindi evidentemente non si possono avere dei termini di paragone, ma si può serenamente, anche, guardare la classifica Atp che vede il brasiliano numero 54 al mondo mentre il cileno in questo momento occupa la posizione numero 143. Diciamolo chiaramente, possibilità che questo risultato possa essere ribaltato non ce ne stanno.

Dove vedere Jarry-Fonseca in diretta tv e streaming

Il match Jarry-Fonseca valido per il terzo turno di Wimbledon, sarà trasmesso venerdì 4 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match ancora non ha un orario ufficiale.

Jarry-Fonseca: il pronostico

Una vittoria di Fonseca è nell’ordine delle cose: è il più giovane tennista a raggiungere il terzo turno dello Slam londinese dal 2011. E la quota (intorno a 1,50 su tutti i bookmaker) è bella e quindi importante, anche da prendere in questo modo, come unica e senza andare oltre. Però, se volete alzare la posta in gioco, allora si può serenamente andare sulla vittoria in quattro set del tennista brasiliano: il momento di Jarry come detto prima non è assolutamente da sottovalutare e potrebbe anche avere la forza di portare l’incontro per le lungue. Vale a dire quello di dare un po’ di filo da torcere al collega.