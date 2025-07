Pronostico Cobolli-Pinnington Jones: avanti ci va l’azzurro

Cobolli-Pinnington Jones è una partita valida per il secondo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Dopo un primo turno autoritario, Flavio Cobolli vuole vincere anche il secondo, quello in programma nella giornata di giovedì, contro la Wild Card Jack Pinnington Jones. Un successo a sorpresa, nel primo turno, per il tennista britannico, che ha avuto la meglio – in maniera altamente meritata – contro l’argentino Etcheverry. Però, il suo Wimbledon, dovrebbe concludersi presto.

Jones in carriera non è mai andato oltre la posizione numero 281 nella classifica Atp: ha onorato al meglio la Wild Card che gli è stata concessa, ringraziando in questo modo, con una vittoria, gli organizzatori che gli hanno permesso di essere presente a questo torneo, ma da qui a pensare di battere l’azzurro ce ne passa molto. Ma davvero molto. Quindi, senza particolari problemi, Cobolli potrebbe staccare il pass per il terzo turno di questa manifestazione così importante.

Siamo convinti di questo? Sì, siamo convinti noi e sono convinti anche i bookmaker che Cobolli possa prendersi una vittoria. Magari, aggiungiamo, come la prima, arrivata in soli tre set (nel secondo qualche difficoltà) e in meno di due ore di partita. E sappiamo benissimo come in gare da almeno tre set da portare a casa, è di fondamentale importanza riuscire a chiudere i match prima del previsto, soprattutto quelli che sono indirizzati come questo di oggi. Quindi? Quindi il nostro pronostico ve lo diciamo sotto.

Dove vedere Cobolli-Pinnington Jones in diretta tv e streaming

Il match Cobolli-Pinnington Jones valido per il secondo turno di Wimbledon, sarà trasmesso mercoledì 2 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match dovrebbe iniziare alle 12:00.

Cobolli-Pinnington Jones: il pronostico

Una semplice vittoria di Cobolli. Questo è il nostro pronostico. Solamente, comunque, puntare sull’italiano, vale tra l’1.45 all’1.48 volte la posta. Crediamo si possa anche serenamente puntare su una vittoria per tre a zero del tennista azzurro, che un po’ alza ovviamente la posta in palio. In ogni caso, le possibilità che Cobolli possa tornare a casa oggi sono pochissime, diciamo inesistenti.