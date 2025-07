Pronostici Palmeiras-Chelsea: quattro quasi ammoniti plus a quota 5,58

Pronostici Palmeiras-Chelsea: in una partita che pare abbastanza indirizzata verso gli uomini di Maresca, ecco i quattro calciatori che potrebbero finire sul taccuino dell’arbitro

La partita sembra essere abbastanza indirizzata anche se abbiamo capito in questo Mondiale per Club che di sicuro non c’è nulla. Certo, però pensare che il Chelsea non vinca contro il Palmeiras ci pare esagerato.

Dei pronostici per quanto riguarda i tiratori in porta e il possibile marcatore di questo match ve ne abbiamo parlato in un altro articolo. Qui invece andiamo a vedere, in base ai numeri che hanno collezionato nel corso dei queste prime partite e in generale nel corso anche dell’intera stagione, chi si potrebbe prendere almeno un’ammonizione o commettere nell’arco del match almeno due falli. I nomi.

Pronostici Palmeiras-Chelsea: le scelte

Partiamo dal giocatori sudamericani: il centrocampista Rios nel corso di questo Mondiale per Club ha preso un’ammonizione in cinque presenze. E poi un’altra in una sola partita di Libertadores, mente di gialli in 9 partite di campionato ne ha presi quattro. Quindi parte già con l’handicap in questo caso. E noi lo inseriamo in queste nostre scelte.

Continuando invece con un giocatore sempre della formazione brasiliana, ovviamente il nome è quello di Giay: terzino destro, 21 anni, un giallo in questo Mondiale, se la dovrà vedere con Madueke probabilmente. E anche Palmer che di solito si allarga da quella parte del campo. Gente che sa fare un uno contro uno, gente che rischia sempre la giocata. E lui il giallo.

Delap, attaccante del Chelsea, ha fatto una straordinaria stagione in Premier League. Non solo gol, che lo hanno portato a vestire la maglia dei Blues, ma anche gialli. In questo Mondiale ha commesso in due occasioni almeno due infrazioni, e siccome quando salta di testa è anche uno di quelli che apre il gomito per coprirsi, è quello che maggiormente durante un match rischia l’ammonizione.

Infine chiudiamo con un uomo che è una garanzia. Enzo Fernandez in mezzo al campo, titolare sicuro, è messo lì non solo per andare ad attaccare l’area di rigore avversaria, ma anche per recuperare palloni. Lo fa quasi sempre con una voglia che supera anche il buon senso. Quindi sì, almeno due falli li potrebbe commettere.

Quindi: Rios quasi ammonito plus, Giay quasi ammonito plus, Delap quasi ammonito plus e Enzo Fernandez quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 5,58 volte la posta.