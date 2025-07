Più che un doppio è un triplo misto: lo scandalo amoroso accende Wimbledon

Tra i corridoi del solenne All England Club si respira tensione: lo Slam si è trasformato in men che non si dica in un intreccio da serie TV.

Sbaglia chi crede che a Wimbledon si parli solo ed esclusivamente di tennis. Ne è il protagonista indiscusso, ovviamente, ma dietro le quinte dell’All England Club succedono talmente tante di quelle cose che lo sport, in alcuni momenti, passa addirittura in secondo piano. C’è spazio anche per il gossip, infatti, tra un’eliminazione a sorpresa e l’arrivo di un outsider pronto a spazzar via tutte le certezze dei big del circuito.

Ne sa qualcosa Carlos Alcaraz, favorito per la vittoria, il cui nome viene ripetutamente tirato in ballo, in questi giorni, soprattutto per questioni extra-tennistiche. Il suo cammino londinese dovrebbe essere piuttosto agevole, per cui ci si sta concentrando maggiormente sulle questioni amorose che lo riguardano in prima persona che non, appunto, sulle sue performance sull’erba. Quelle, già lo sappiamo, sono grandiose, per cui non ci sorprendono ormai più di tanto.

Ci ha sorpreso eccome, invece, vederlo spesso e volentieri in compagnia della principessa di Wimbledon, vale a dire Emma Raducanu. Lei quello Slam non lo ha mai vinto, ma è, per questioni anagrafiche, la cocca di casa. Non si parla d’altro che della presunta storia d’amore tra questi due giovani talenti, sebbene siano in tanti a pensare che stiano cavalcando l’onda per assicurarsi un po’ di hype e per fare in modo che i loro nomi rimbalzino da una parte all’altra. Non che ci sia bisogno di ricorrere a questi escamotage, essendo entrambi famosissimi, ma tant’è.

Tutti pazzi per Emma? La voce arriva dall’Australia

Sta di fatto che i due tennisti, che agli Us Open giocheranno il doppio misto, non sono “soli”. Il doppio misto si è presto trasformato in un triplo misto, come si evince chiaramente dai rumors.

Si era già discusso, nei mesi scorsi, sulla presunta simpatia di Jack Draper nei confronti della bella Emma, e una dichiarazione arrivata nel bel mezzo di Wimbledon sembra confermare che ci sia una sorta di “scandalo” a sfondo tennistico in atto all’All England Club. Ne è convinto, o quasi, Nick Kyrgios, che ha prospettato uno scenario degno di una soap opera di produzione argentina.

“Credo sia un triangolo amoroso: Draper, Alcaraz, Raducanu – ha insinuato l’australiano, confermando le voci dei giorni scorsi – Credo che stiano litigando per la Raducanu, ma non ne sono sicuro…”. E non resta che capire, adesso, sempre a patto che questi rumors corrispondano al vero, cosa intenda fare la dolce Emma…