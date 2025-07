Pronostico Tarvet-Alcaraz: vittoria semplice dopo lo spavento

Tarvet-Alcaraz è una partita valida per il secondo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Da un lato c’è un ragazzo inglese che studia negli Stati Uniti e che si è guadagnato l’accesso a questo secondo turno di Wimbledon passando dalle qualificazioni. Dall’altro il numero due al mondo, che ha sofferto tantissimo contro il nostro Fabio Fognini al primo turno, battuto solamente al quinto set.

Però, il primo turno, è evidentemente stato più difficile per Carlos Alcaraz, che arriva a questo torneo – in una superficie che, però, non è del tutto congeniale alle sue caratteristiche, dopo le vittorie di Roma e Parigi entrambe contro Sinner in finale. Soprattutto in Francia, dopo aver recuperato tre match point e dopo aver strappato successivamente il servizio a Jannik nel game decisivo, lo spagnolo ha dimostrato di avere una forza mentale incredibile. E si è infatti riacceso sul dibattitto su quello che al di là della classifica potrebbe essere, davvero e non sulla carta, il numero uno in questo sport.

Detto questo, dopo lo spavento, è normale che Alcaraz voglia riuscire a chiudere presto i giochi per dimostrare a tutti di essere ancora temibile. Non che non lo sia, mettiamolo in chiaro, ma contro Fognini ha messo in evidenza delle pecche che solamente gli uomini “normali” hanno. E lui in alcune occasioni è sembrato veramente di un altro Pianeta. Insomma, il nostro pronostico ci pare scritto, ma noi ve lo diciamo sotto.

Dove vedere Tarvet-Alcaraz in diretta tv e streaming

Il match Tarvet-Alcaraz valido per il secondo turno di Wimbledon, sarà trasmesso mercoledì 2 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match dovrebbe iniziare alle 16:00.

Tarvet-Alcaraz: il pronostico

Dovrebbe chiuderla in soli tre set Carlos Alcaraz contro il padrone di casa, che avrà il pubblico tutto a suo favore, Tarvet. E magari ci sarà anche la voglia subito nel primo set di mettere le cose in chiaro per evitare che un aumento della voglia dell’avversario. Dunque, over 26,5 games ha una bella quota su Lottomatica. Mentre un 6-1 o 6-2 come risultato della primissima parte di gara stimola e anche molto. Per il resto il match ci pare abbastanza scritto, senza possibilità che possa succedere niente di diverso.