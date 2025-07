Pronostico Paolini-Rakhimova: l’azzurra cambia subito passo

Paolini-Rakhimova è una partita valida per il secondo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Con qualche difficoltà, anche inaspettata, Jasmine Paolini è riuscita ad avere la meglio contro Sevastova nel primo turno di questo torneo. La finalista dello scorso anno ha vinto in rimonta, dopo aver perso 6-2 il primo parziale. Non stava bene sulle gambe, si vedeva, ma è bastato alzare un po’ l’asticella della prestazione per riuscire a portare a casa il risultato.

Adesso per l’italiana ci sarà Kamilla Rakhimova, giovane tennista classe 2003, che oggettivamente dovrebbe anche dare meno problemi. Anche la russa ha vinto in rimonta contro la giapponese Aoi Ito, dopo due ore e tre minuti di gioco. E anche lei nella seconda parte della sfida in questione ha dimostrato di avere delle buone qualità. Certo, c’è da dire che manca il colpo vincente, quello spiazzante: una tennista quasi monocorde che di grattacapi, come spiegato, non ne dovrebbe praticamente creare nessuno.

Quindi, se sta bene – come sembra, anche perché c’è stato un giorno di riposo che fa sempre la differenza – Paolini questa partita la dovrebbe vincere. Magari all’inizio potrebbe pure un po’ pagare qualcosa, magari memore di quello che è successo un paio di giorni fa, ma poi nel momento in cui scioglierà il braccio non avrà più nessun problema a portare a casa il risultato. Per il nostro pronostico basta andare sotto a questo articolo.

Dove vedere Paolini-Rakhimova in diretta tv e streaming

Il match Paolini-Rakhimova valido per il secondo turno di Wimbledon, sarà trasmesso mercoledì 2 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match dovrebbe iniziare alle 15:30.

Paolini-Rakhimova: il pronostico

La vittoria di Paolini, per due a zero, è un’opzione serena che può sicuramente andare a segno. Anche perché l’affermazione finale è troppo bassa come quota per essere in considerazione. Magari si potrebbe anche chiudere il primo set con un over 8,5 games, perché la giovane russa, essendo fresca, potrebbe senza dubbio mettere un po’, ma leggermente, in difficoltà la nostra Jasmine. Comunque, alla fine della fiera, di dubbi su chi realmente si prenderà questa vittoria non ce ne possono davvero essere. Paolini avanti. Sperando che possa arrivare molto in fondo.