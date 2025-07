Pronostico Norrie-Tiafoe: il “fattore campo” può essere determinante

Norrie-Tiafoe è un match valido per il secondo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Non è stata una falsa partenza quella del britannico Cameron Norrie, che nel primo turno si è imposto in 4 set sul veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, rimanendo in campo per oltre tre ore. Una bella ed importante iniezione di fiducia per il ventinovenne nativo di Johannesburg, soprattutto dopo le difficoltà che si erano palesate nei tornei di preparazione a Wimbledon. Sia al Queen’s che ad Eastbourne Norrie era uscito dopo il primo match, rispettivamente con il ceco Mensik e con il connazionale Harris. Insomma, le insidie non erano poche nella sfida con il tennista iberico, ormai a fine carriera ma sempre temibile su questa superficie.

Norrie, oggi fuori dai primi 60 al mondo, ora andrà a caccia dell’impresa contro il numero 12 Frances Tiafoe. In palio un pass per il terzo turno, in un quadrante di tabellone dove accedere ai quarti non sarà impossibile. Soprattutto dopo l’inaspettata eliminazione di Holger Rune, rispedito a casa dal cileno Jarry lunedì scorso.

Lo statunitense, com’era abbastanza prevedibile, ha archiviato in poco meno di due ore la pratica Moller: 6-3 6-4 6-2 al danese, che non è mai stato in grado di creare grattacapi al tennista a stelle e strisce. Tutt’altro che scontato, dal momento che anche Tiafoe non aveva avuto modo di prepararsi bene all’erba: una sola partita giocata su questa superficie dal classe 1998, subito fuori dal Queen’s per mezzo del britannico Evans. Questo sarà il quinto confronto tra i due. Il bilancio è in parità, con due vittorie per parte. Sui prati, però, Norrie e Tiafoe non si sono mai affrontati. Sul cemento lo statunitense è in vantaggio 2-1, mentre nell’unica sfida sulla terra rossa nel lontano 2019 (Hopman Cup) ebbe la meglio il britannico.

Come vedere Norrie-Tiafoe diretta tv e in streaming