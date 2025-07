Pronostici Wimbledon 2 luglio: inizia il secondo turno tra sorprese e certezze

Wimbledon, si parte con i primi match di secondo turno all’All England Club: dopo aver rischiato grosso contro Fognini stavolta Alcaraz non dovrebbe penare troppo.

Nella prima giornata di Wimbledon, sotto un sole stranamente cocente – registrate le temperature più alte di sempre all’All England Club – non sono mancate le sorprese. L’erba, si sa, è abituata a stravolgere le gerarchie e la notizia del giorno è stata senza alcun dubbio l’eliminazione del numero 9 al mondo Daniil Medvedev, due volte semifinalista a Londra. Il russo, che adesso scivolerà al quattordicesimo posto del ranking, si è fatto sorprendere dal francese Benjamin Bonzi, non di certo un portento del tennis sui prati.

Il transalpino, che nei tre tornei di preparazione (Stoccarda, Halle e Maiorca) non era mai riuscito a superare il primo turno, l’ha spuntata in 4 set, offrendo forse la migliore prestazione della sua carriera. In quella parte di tabellone ora si è aperta una sorta di “voragine” che regala a parecchi l’occasione di arrivare quantomeno agli ottavi: Bonzi non brilla in quanto a continuità e non è affatto scontato che riesca a ripetersi contro l’australiano Jordan Thompson, che lunedì scorso ha sudato sette camicie per avere ragione del ceco Kopriva, piegato al quinto set. Prevediamo un match lungo e combattuto, in cui – al contrario di ciò che dicono le quote dei bookmaker – non c’è un chiaro favorito.

Ha lasciato tutti a bocca aperta anche l’eliminazione di Stefanos Tsitsipas, rispedito a casa da un altro francese, Valentin Royer, che adesso avrà l’opportunità di giocare il derby con il veterano Adrian Mannarino, proveniente dalle qualificazioni come lui. Nessun precedente tra i due tennisti transalpini: l’esperienza del classe 1988, tuttavia, dovrebbe fare la differenza.

Le previsioni sugli altri match

L’oriundo azzurro Luciano Darderi, da sfavorito, si è imposto all’esordio sul russo Safiullin: match terminato al quinto, dopo quasi 4 ore, che potrebbe incidere sulla tenuta dell’italo-argentino. Sarà complicato ripetersi con la wild card britannica Arthur Fery, più abituato di Darderi su questa superficie e ringalluzzito dalla vittoria nel primo turno con il numero 22 al mondo Popyrin.

Interessantissima la sfida tra il “golden boy” del tennis Joao Fonseca e lo statunitense Jenson Brooksby: con i suoi potenti colpi il teenager brasiliano ha dimostrato di potersi togliere tante soddisfazioni sull’erba travolgendo in tre set il britannico Fearnley, insidioso su questa superficie come tutti i suoi connazionali.

Sarà un match vibrante quello con Brooksby, a sua volta dominante su Griekspoor all’esordio e reduce dalla finale giocata ad Eastbourne (persa contro Fritz): puntiamo sull’esuberanza di Fonseca. Il cileno Nicolas Jarry, dopo la maratona con Holger Rune, non dovrebbe patire più di tanto lo statunitense Tien, mentre il portoghese Nuno Borges, giustiziere del numero 19 Cerundolo, ha buone possibilità contro il britannico Billy Harris. In campo anche Carlos Alcaraz, messo a dura prova da un commovente Fabio Fognini, che ha costretto il fenomeno spagnolo al quinto set: il detentore di Wimbledon stavolta avrà vita più facile contro il qualificato Oliver Tarvet. Lloyd Harris e Jan-Lennard Struff, infine, dovrebbero vincere almeno un set contro il canadese Auger-Aliassime ed il russo Rublev.

Wimbledon: possibili vincenti

Mannarino in Mannarino-Royer

Fery in Fery-Darderi

Fonseca in Fonseca-Brooksby

Jarry in Jarry-Tien

Borges in Borges-Harris

I pronostici sui games

Mannarino-Royer (over 38,5)

Rublev-Harris (over 38,5)

Tarvet-Alcaraz (under 29,5)

Thompson-Bonzi (over 37,5)

Auger Aliassime-Struff (over 37,5)

Comparazione quote

La vittoria di Fonseca è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Tarvet-Alcaraz under 29,5 games è quotato invece a 1.56 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.