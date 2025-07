Pronostico Monfils-Humbert, è derby francese: sull’erba c’è un chiaro favorito

Monfils-Humbert è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Tra gli incontri del primo turno di Wimbledon 2025 che suscitano maggiore curiosità c’è il derby francese tra Gael Monfils e Ugo Humbert, due tra i principali esponenti del tennis transalpino negli ultimi anni. Una sfida che è pure uno scontro generazionale, dal momento che Monfils ha 12 anni in più rispetto al nativo di Metz.

Di ritirarsi, tuttavia, non se ne parla proprio. Nonostante i frequenti problemi fisici, Lamonf vuole togliersi altre soddisfazioni, in particolar modo negli Slam. Nel 2025 vanta un record di 17 vittorie e 10 sconfitte: a gennaio stupì tutti arrivando al quarto turno degli Australian Open, dove fu costretto ad alzare bandiera bianca contro lo statunitense Shelton. L’erba non è la sua superficie preferita: non è un caso che a Wimbledon non sia mai andato oltre il quarto turno, raggiunto esclusivamente nel 2018. Nell’unico torneo di preparazione ai Championships (Stoccarda) Monfils ha disputato solo una partita, eliminato subito da Michelsen in tre set.

Humbert, invece, ha giocato ben tre tornei sui prati: a Den Bosch, in Olanda, si è fermato in semifinale contro il canadese Diallo; ad Halle è uscito contro Shapovalov ai sedicesimi; semifinale anche ad Eastbourne, eliminato dallo statunitense Brooksby. Risultati tutto sommati positivi per un tennista che oggi è numero 20 al mondo e che ha vinto 17 dei 30 match disputati nel 2025.

