Pronostico Basilashvili-Musetti: c’è un precedente che preoccupa

Basilashvili-Musetti è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Non ha grosse aspettative, Lorenzo Musetti, nell’edizione di Wimbledon che ha appena aperto i battenti. L’ha detto lui stesso: “Dopo il Roland Garros ho avuto una lesione di primo grado all’adduttore sinistro e sono rimasto fuori dal campo senza toccare la racchetta per due settimane”, questo il suo commento nell’intervista rilasciata appena arrivato a Londra.

Ogni turno superato, dunque, rappresenterà comunque un buon risultato per un tennista che lo scorso anno nella capitale inglese si spinse fino ad una storica semifinale, arrendendosi solo a Novak Djokovic.

Il numero 7 al mondo logicamente non ha preso parte a nessun torneo di preparazione. L’ultima uscita risale al 6 giugno, quando fu costretto al ritiro nel corso del quarto set della semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Normale, quindi, che ci siano diverse incognite su di lui e molto dipenderà da se e come avrà smaltito l’infortunio nel corso di questi 25 giorni. L’erba non è la terra rossa, indiscutibilmente la superficie che gli ha regalato le maggiori soddisfazioni, ma nel 2024 il nativo di Carrara ha dimostrato di poter fare bene anche sui prati grazie alla sue illimitate doti tecniche ma soprattutto alla capacità di variare i colpi.

Nel primo turno se la vedrà con il possente georgiano Nikoloz Basilashvili, approdato nel tabellone principale dalle qualificazioni. I giorni migliori del tennista caucasico sembrano essere alle spalle (oggi è 128esimo nel ranking e frequenta maggiormente i tornei Challenger) ma sull’erba, se in giornata, può sempre rivelarsi un cliente ostico grazie al servizio. A Londra ha battuto Llamas Ruiz, Wong e Ficovich riscattando le apparizioni poco esaltanti a Stoccarda e Halle (due sconfitte e una vittoria).

Il match valido per il primo turno di Wimbledon tra Nikoloz Basilashvili e Lorenzo Musetti sarà trasmesso martedì 1 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare ha previsto un canale interamente dedicato allo Slam su erba, Sky Sport Tennis (canale 203), attraverso il quale si possono seguire i match più importanti del giorno in diretta, con approfondimenti e speciali per rimanere sempre aggiornati. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà alle 14:30.

Il pronostico

Sono due i precedenti tra Musetti e Basilashvili, di cui uno giocato proprio sull’erba nel 2022. Fu il georgiano a prevalere in quel frangente, con l’azzurro che si prese poi la rivincita qualche mese dopo a Parigi-Bercy. Nonostante i pochi allenamenti, il carrarino dovrebbe riuscire a passare il turno tranquillamente in una gara da meno di 41 game complessivi. Occhio al’opzione tie break, potrebbe essercene almeno uno.