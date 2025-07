Pronostici Borussia Dortmund-Monterrey: quattro quasi ammoniti plus a quota 20

Pronostici Borussia Dortmund-Monterrey: ecco quattro quasi ammoniti plus che valgono 20 volte la posta. Le nostre scelte per questo match

Quattro quasi ammoniti plus per una partita che si preannuncia abbastanza calda. Borussia Dortmund-Monterrey, come vi abbiamo spiegato anche in un altro articolo di pronostici, è forse, di tutti gli ottavi di finale, la partita più aperta.

Sarà match vero, perché ci sono tantissimi soldi in ballo e ci sono moltissimi giocatori che vogliono arrivare in fondo a questa manifestazione. Ormai le vacanze sono andate, si deve lottare per il club che può incassare e, in casa Monterrey, si lotta per la gloria. Per cercare di andare avanti contro una squadra europea. Cosa che non capita tutti i giorni. Quindi, insieme, andiamo a vedere i quasi ammoniti, vale a dire quei giocatori che nel corso del match potrebbero commettere almeno due infrazioni.

Pronostici Borussia Dortmund-Monterrey: le nostre scelte

Bensebaini per forza di cose deve finire in questo pronostico. Il giocatore è quello più falloso del Borussia Dortmund e ha dei numeri incredibili che potrete vedere nell’articolo dentro al quale parliamo degli ammoniti di questa partita. E se abbiamo scelto lui, è normale scegliere anche Deossa, un altro elemento (esterno di un centrocampo a cinque, a destra, zona nella quale sgaserà Adeyemi) che non solo potrebbe essere un quasi ammonito plus, ma che proprio il giallo se lo potrebbe prendere.

Due scelte, quindi, le abbiamo fatte e andiamo a vedere le altre due. Partiamo da Ryerson: sette contrasti contro l’Ulsan, una gara indirizzata prima del fischio d’inizio, non sono pochissimi. Anzi, sono tanti. Il 27enne in 29 presenze in campionato ha preso 4 ammonizioni e in Champions League i gialli sono stati 2 in 12 presenze. Quindi è uno che si dà decisamente da fare. Insieme e lui, a chiudere il cerchio dei quattro nomi, puntiamo su Jesus Corona: dieci contrasti contro l’Urawa e due falli commessi, l’attaccante del Monterrey sarà il primo difensore insieme a Berterame. E di falli gli attaccanti ne commettono tanti.

Quindi: Bensebaini quasi ammonito plus, Deossa quasi ammonito plus, Ryerson quasi ammonito plus e Jesus Corona quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 19,87 volte la posta.