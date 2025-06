Vento birichino e curve fuori controllo: allenamento hot per la tennista

L’ultimo carosello di foto e video che la tennista ha pubblicato sui social era impossibile da ignorare: in questi contenuti, è sexy come non mai.

Qualunque cosa indossi, qualunque cosa faccia mentre si lascia filmare o fotografare, il risultato è sempre lo stesso, perfettamente coerente con le nostre aspettative. Già, perché oramai siamo pienamente consapevoli del fatto che quando Ashley Harkleroad compare sullo schermo del nostro smartphone sarà, sempre e comunque, irresistibile.

Non potrebbe essere altrimenti, del resto, considerando che l’ex tennista professionista, dal fascino indiscutibilmente magnetico, conosce bene l’arte della seduzione. Ne mette in pratica i principi ogni giorno, pubblicando contenuti che mettono bene in mostra la sua sensualità e bellezza pur senza mai rinunciare all’eleganza che comunque la contraddistingue. Ed ecco spiegato, quindi, in quattro e quattr’otto, come mai il suo profilo social sia così gettonato e tanto frequentato dai follower.

Non ci sorprende neanche che l’ultimo carosello comparso nella sua bacheca abbia riscosso un tale successo in termini di like e di commenti. Ashley fa tutto con estrema naturalezza, ma è al tempo stesso perfettamente consapevole dell’impatto esplosivo che quelle foto e quei video avranno, inevitabilmente, sul suo pubblico.

Trasuda sex appeal da ogni pixel: anche stavolta, è stato un successo

Questi contenuti hanno come sfondo un campo da tennis in terra battuta, sul quale, probabilmente, la Harkleroad si stava allenando. Benché non abbia più giocato, infatti, l’ex atleta non ha mai smesso di amare il suo sport del cuore e di praticarlo.

In questo carosello la si vede indossare un completo nero, composta da una canotta molto scollata e da una gonnellina talmente corta che era inevitabile accadesse ciò che è sotto gli occhi di tutti. Complice un vento birichino e dispettoso, la gonnellina se n’è andata per i fatti suoi, sollevandosi e abbassandosi di continuo mentre Ashley giocava di dritto e di rovescio.

Le sue curve erano, insomma, del tutto fuori controllo, il che, manco a dirlo, ha fatto strabuzzare gli occhi ai suoi numerosi follower. Non ha dovuto osare troppo per essere provocante: ha fatto tutto il vento, per la gioia dei tifosi che si sono imbattuti in questo contenuto e che avranno fatto una gran fatica ad ignorare queste foto e questi video, che trasudavano libertà e sensualità da ogni singolo pixel.