Pronostici Wimbledon 1 luglio: rischia grosso la campionessa in carica

Wimbledon, oltre alla campionessa in carica Krejcikova tocca anche all’ex numero uno Swiatek: l’ultimo trofeo vinto dalla polacca risale ad un anno fa.

Iga Swiatek non solleva un titolo da più di un anno, più precisamente dal Roland Garros 2024. La polacca, che nel corso di questa stagione ha dovuto scontare uno stop per doping come Jannik Sinner, non è riuscita a mettere fine al digiuno di trofei neppure sabato scorso, perdendo la finalissima del Wta 500 di Bad Homburg contro la statunitense Jessica Pegula. Scivolata all’ottavo posto del ranking, la Swiatek adesso cercherà di ben figurare – ed incamerare punti – nello Slam dove finora ha fatto peggio, non superando mai i quarti di finale.

L’esordio a Wimbledon avverrà contro la russa Polina Kudermetova, giocatrice che non vince da marzo e che è stata subito eliminata nel primo torneo sull’erba, a s’-Hertogenbosch. Un turno ampiamente alla portata per la Swiatek, che però potrebbe scontare le fatiche di Bad Homburg: la giocata “over 16,5 games” è da provare.

Nel Day 2 riflettori puntati anche sulla campionessa in carica, la ceca Barbora Krejcikova, che un anno fa ebbe la meglio su Jasmine Paolini in finale. Da allora la nativa di Brno non ha più portato a casa trofei: nella scorsa settimana si è ritirata da Bad Homburg prima del match con la Gracheva, non arrivando in gran forma a Londra. Dovrà fare molta attenzione alla filippina Eala, tennista in forte ascesa, arrivata in finale nel Wta 250 di Eastbourne: se la Krejcikova riuscirà a recuperare, secondo noi, rimane comunque favorita nonostante i bookie dicano il contrario. Una delle italiane protagoniste nella seconda giornata è Lucia Bronzetti: la riminese se la vedrà con la svizzera Teichmann, che ha sconfitto nell’unico precedente. L’azzurra, tuttavia, ha deluso nei due tornei giocati sull’erba, uscendo in entrambi i casi al primo turno.

Le previsioni sugli altri match

Chance irrisorie anche per Elisabetta Cocciaretto, sfortunatissima nel sorteggio: di fronte avrà la Pegula, fresca vincitrice del torneo di Bad Homburg. La statunitense si imporrà molto probabilmente in due set.

Nessun problema neppure per Elena Rybakina, campionessa nell’edizione 2022 e tra le principali favorite pure quest’anno: la russa Avanesyan non dovrebbe creare grossi problemi alla naturalizzata kazaka. Più combattuta invece la sfida tra Karolina Muchova e Xinyu Wang: l’esperienza e la capacità di variare della ceca faranno la differenza ma non sarà un match scontato. Si profilano equilibrati anche gli incontri tra Starodutseva e Jones e tra McNally e Burrage, mentre il derby statunitense tra Kenin e Townsend dovrebbe aggiudicarselo la campionessa degli Australian Open 2020.

Wimbledon: possibili vincenti

Bouzas Maneiro in Bouzas Maneiro-Seidel

Kenin in Kenin-Townsend

Krejcikova in Krejcikova-Eala

Burrage in McNally-Burrage

Teichmann in Teichmann-Bronzetti

Starodubtseva in Starodubtseva-Jones

I pronostici sui games

Avanesyan-Rybakina (under 19,5)

Cocciaretto-Pegula (under 20,5)

Krejcikova-Eala (over 19,5)

Muchova-Wang (over 20,5)

Swiatek-Kudermetova (over 16,5)

Comparazione quote

La vittoria di Burrage è quotata a 1.94 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai. Krejcikova-Eala over 19,5 games è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Snai.

