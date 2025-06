Pronostici Wimbledon 1 luglio, non solo Sinner: attenzione a questi match

Wimbledon, il numero uno al mondo è pronto a debuttare sui prati londinesi: per lui subito un derby con Nardi. Occhio alle possibili sorprese.

Nel Day 2 di Wimbledon 2025 è previsto l’atteso debutto del numero 1 al mondo, Jannik Sinner, sorteggiato nella parte alta del tabellone. Per il fenomeno altoatesino sarà subito derby italiano con Luca Nardi, altro talento azzurro (di due anni più giovane rispetto a Sinner) che però sta facendo fatica a sbocciare definitivamente. Sporadiche e tutt’altro che memorabili le apparizioni nel circuito principale negli ultimi mesi per un tennista che risulta essere ancora acerrbo e troppo altalenante pure nei Challenger.

La vittoria di Sinner non dovrebbe essere in discussione: tre set probabilmente basteranno al 3 volte campione Slam per piegare il connazionale, anche se non sono poche le incognite sull’azzurro che ormai da oltre un anno è in vetta al ranking Atp. Nel torneo di Halle Sinner non è stato in grado di difendere il titolo, arrendendosi al kazako Bublik nei quarti e dimostrando di non aver ancora smaltito a livello psicologico la terribile sconfitta nella finale del Roland Garros contro il rivale Carlos Alcaraz, che l’ha spuntata al quinto set nonostante il nativo di San Candido avesse avuto ben tre match point per chiuderla nel terzo. Come se non bastasse, Sinner si è presentato a Londra senza preparatore atletico e fisioterapista (Badio e Panichi), perché pare ci sia stata una rottura nelle ultime settimane.

Filerà tutto liscio o quasi anche per gli altri azzurri che esordiranno nel Day 2: Musetti, semifinalista nel 2024 e di rientro dopo un infortunio che non gli ha permesso di “assaggiare” l’erba nei tornei di preparazione, non avrà problemi contro il georgiano Basilashvili. Vittorie alla portata pure per Cobolli e Sonego, rispettivamente favoriti su Zhukayev e Faria.

Le previsioni sugli altri match

Tra i tennisti che potrebbero sovvertire i pronostici, lo statunitense Eubanks ed il belga Goffin: il primo arrivò a sorpresa ai quarti di finale nel 2023 e, pur non brillando particolarmente nell’ultimo periodo, ha qualche chance contro l’olandese de Jong in una partita che potrebbe protrarsi fino al quinto set; Goffin invece viene da un infortunio – è fermo da aprile – ma grazie alla sua grande esperienza non parte battuto contro Hijikata.

Un altro match che promette scintille è il derby transalpino tra Monfils e Humbert: l’erba non è la superficie su cui il 38enne ha dato il meglio in carriera ma con i suoi colpi può ancora mettere in difficoltà il connazionale più giovane. Nessun problema per Draper e Djokovic, due che quasi certamente faranno parecchia strada: il britannico archivierà la pratica Baez in tre set, Nole non si farà mettere i bastoni tra le ruote dal francese Muller. Corentin Moutet, invece, potrebbe patire un po’ di stanchezza dopo aver disputato la finale nel torneo di Maiorca sabato scorso: non sarebbe una sorpresa se perdesse almeno un set contro il terraiolo Comesana. Chiudiamo con Michelsen e Medjedovic, rispettivamente favoriti su Kecmanovic e Ofner.

Wimbledon: possibili vincenti

Cobolli in Cobolli-Zhukayev

Eubanks in de Jong-Eubanks

Goffin in Hijikata-Goffin

Sonego in Faria-Sonego

Michelsen in Michelsen-Kecmanovic

Medjedovic in Ofner-Medjedovic

I pronostici sui games

Basilashvili-Musetti (under 40,5)

Comesana-Moutet (over 37,5)

Draper-Baez (under 29,5)

Sinner-Nardi (under 29,5)

Monfils-Humbert (over 38,5)

Comparazione quote

La vittoria di Goffin è quotata a 2.37 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Snai. Sinner-Nardi under 29,5 games è quotato invece a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.