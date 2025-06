Pronostici Inter-Fluminense: 4 quasi ammoniti plus a quota 9

Pronostici Inter-Fluminense: i nerazzurri a caccia dei quarti di finale del Mondiale per Club contro i brasiliani. I quattro quasi ammoniti plus

In attesa di capire se la partita verrà giocata regolarmente – c’è il rischio temporale e da quelle parti abbiamo già visto che questo porta alla sospensione dei match – l’Inter è pronta a giocarsi l’accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense.

Chivu le scelte praticamente non le può fare, visto che ha indisponibili i vari Bisseck, Calhanoglu, Frattesi, Pavard, Zielinski e Pio Esposito, fermo quest’ultimo per un affaticamento. In ogni caso, però, manderà in campo una formazione competitiva che potrebbe anche avere vita facile contro i brasiliani, che dovranno essere trascinati – almeno per quanto riguarda la situazione mentale – da Thiago Silva. Per lui è aria di derby. Andando a vedere, quindi, le probabili formazioni del match e andando a vedere chi sono a livello statistico i giocatori che in queste partite hanno preso ammonizioni o fatto il maggior numero di falli, abbiamo fatto delle scelte. Ecco quali.

Pronostici Inter-Fluminense: le scelte

Partiamo dai nerazzurri che, al fianco di Lautaro, avranno Sebastiano Esposito. Titolare nelle prime due partite, anche se non le ha concluse tutte, ha sempre commesso almeno un fallo nel match. Siccome Lautaro, nonostante segni, sembra in riserva, sarà lui quello che avrà il compito di andare a pressare il primo portatore di palla. E poi, qualora si fermasse di nuovo ad una sola infrazione, c’è sempre l’opzione Plus che ci può venire incontro. Esposito ha voglia di riscatto, perché nelle gerarchie sembra essere dietro al fratello. Quindi in campo ci metterà l’anima.

Rimanendo in casa nerazzurra la seconda scelta è su Mkhitaryan: due falli commessi contro il River Plate, anche in campionato ha sempre dimostrato di essere uno che non si tira mai indietro. Quindi va alla ricerca del recupero dei palloni e quando non ci riesce in maniera pulita, non è uno che non commette l’infrazione. Magari anche col giallo. Per questo lo scegliamo.

Passiamo invece tra i brasiliani: quel Nonato contro il Mamelodi ha fatto tre falli, così come contro il Borussia Dortmund, partita nella quale è stato ammonito. Si dovrebbe serenamente ripetere contro i nerazzurri. Chiudiamo la quadrupla con Arias. Due falli contro i tedeschi di prima, un fallo contro l’Ulsan, sedici contrasti e due falli contro il Mamelodi. Le statistiche ci costringono a sceglierlo.

Quindi: Sebastiano Esposito quasi ammonito plus, Mkhitaryan quasi ammonito plus. Nonato quasi ammonito plus e Arias quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 8,96 volte la posta.