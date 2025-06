La fisioterapista dei campioni ha stregato il tennista: bella è dire poco

Il tennista è pazzo di lei e presto le prometterà amore eterno: chi è la wag del momento e cosa ha a che fare con alcuni campioni di fama internazionale.

Alejandro Davidovich Fokina ha appena sposato la sua fidanzata storica, Paloma Amatiste, ma lo spagnolo non è il solo tennista ad aver deciso che fosse tempo di metter su famiglia. Molti altri suoi colleghi sono in odor di matrimonio, primo fra tutti Casper Ruud, che sul finire dello scorso anno ha chiesto la mano alla dolce Maria Galligani.

C’è qualcun altro, però, che, quanto prima, metterà l’anello al dito della sua bella. Parliamo Di Alexei Popyrin, le cui nozze dovrebbero oramai essere dietro l’angolo, come del resto quelle del campione norvegese. L’australiano, che un anno fa ha vinto il Masters 1000 del Canada, ha fatto la proposta alla sua dolce metà nel novembre del 2024. Lo ha fatto alla vecchia maniera, senza fronzoli e senza colpi di scena. Si è inginocchiato al suo cospetto su una spiaggia da sogno ed ha aspettato che lei gli dicesse di sì.

Già, ma chi è la ragazza che fa battere il suo cuore al punto da volerla sposare? Il suo nome è Amy Pederick e sarebbe sbagliatissimo parlare di lei come di una semplicissima wag. Lo ha supportato sin dall’inizio, ma senza rinunciare ai suoi sogni: ha studiato tanto per diventare una fisioterapista sportiva, completando gli studi presso la Griffith University in Australia e specializzandosi, più precisamente, nel campo della riabilitazione sportiva e dei trattamenti per atleti d’élite.

Chi è Amy Pederick, la promessa sposa di Alexei Popyrin

Ha lavorato con moltissimi professionisti di calcio e di rugby, salvo poi entrare a far parte, com’è giusto che fosse, del team del suo fidanzato. Non è solo una compagna attenta e presente, dunque, ma una professionista pronta ad intervenire per ottimizzarne le performance.

C’è un’altra cosa che vale la pena sottolineare. Amy e Alexei si conoscono da quando erano bambini: a Dubai frequentavano la stessa classe di matematica e questo, come facilmente intuibile, ha fatto da apripista alla loro storia d’amore. Che non è nata, però, tra i banchi, ma più tardi, dopo un incontro casuale che ha cambiato per sempre le loro vite.

Una relazione matura e duratura, dunque, ma lontana dal clamore mediatico che avvolge, invece, altre storie a fondo tennistico. La Pederick è molto riservata e, pur essendo presente sui social, non posta molti contenuti. I pochi che ha pubblicato sono tuttavia uno meglio dell’altro, perché mettono in mostra la sua bellezza, così genuina e semplice.