Ad Aryna Sabalenka non si resiste: scatenata per i social

Inarrestabile Aryna Sabalenka: il video della tigre bielorussa è diventato subito virale, perché è evidente che a lei non si resista.

Pace fatta? Altroché. L’uscita di scena – alquanto infelice – di Aryna Sabalenka, durante la cerimonia di premiazione del Roland Garros, è ormai acqua passata. Coco Gauff avrebbe avuto tutto il diritto di levarle il saluto, ma, da tennista intelligente, ha capito il momento e compreso che la tigre bielorussa non intendeva in alcun modo sminuire la vittoria.

La seconda classificata, amareggiata della sua prestazione in finale, aveva detto tra le lacrime che Iga Swiatek, al suo posto, non si sarebbe mai lasciata sfuggire quel titolo. Frase che, per l’appunto, era stata intesa come una mancanza di rispetto nei confronti della vincitrice. Qualche giorno dopo, a mente lucida, erano arrivate le scuse. E sono state efficaci, considerando che le due tenniste che si sono sfidate a Parigi sono, oggi, più complici che mai.

Talmente complici, addirittura, che la spumeggiante Aryna è riuscita a coinvolgere la sua rivale in un siparietto in perfetto stile Sabalenka. La bielorussa, si sa, è un vero e proprio vulcano. Inarrestabile, instancabile, è sempre in cerca di qualcuno con cui divertirsi tra un allenamento e l’altro. E con cui lasciarsi andare, perché no, a qualche – più che legittimo – momento di ilarità. In genere preferisce coinvolgere i big dell’Atp, tant’è che in settimana ha sfidato sia Jannik Sinner che Novak Djokovic al gioco del tubo. Stavolta, invece, ha optato per una donna.

Ad Aryna non resiste nessuno: ne ha fatta un’altra delle sue

Per Coco Gauff, appunto, che in compagnia della regina dell’intrattenimento nel Tour si è lasciata andare come non mai, spassandosela a sua volta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wimbledon (@wimbledon)



Le due campionesse hanno improvvisato insieme un iconico balletto sull’erba, il cui video, manco a dirlo, è divenuto virale in men che non si dica. Sulle note di Rock This Party (Everybody dance now) di Bob Sinclair, le due tenniste si sono scatenate, dimostrando di avere un gran bel feeling. Fatta eccezione per qualche piccola sbavatura, infatti, erano perfettamente sincronizzate e a tempo.

Hanno fatto pace eccome, quindi, Aryna e Coco, e non ci stupisce affatto che Sabalenka sia riuscita a trascinare anche lei in questo goliardico siparietto che ha fatto impazzire il popolo dei social. Del resto, è difficilissimo resistere alla simpatia contagiosissima di un vulcano come lei.