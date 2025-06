Pronostici Wimbledon 30 giugno: una sorpresa nel singolare femminile

Wimbledon, inizia anche il singolare femminile: per la Paolini, vicecampionessa in carica, debutto morbido con la lettone Sevastova.

L’edizione 2025 di Wimbledon apre finalmente i battenti e lo fa anche per il circuito Wta, che negli ultimi sette anni ci ha regalato ben sette campionesse diverse. Lo scorso luglio arrivò a pochi metri dal traguardo la nostra Jasmine Paolini, scrivendo un’importante pagina di storia del tennis italiano. L’azzurra si arrese in finale alla ceca Krejcikova, peccando di esperienza. Ripetersi – e soprattutto difendere la marea di punti conquistati grazie a quella straordinaria cavalcata – sarà difficilissimo: ne è consapevole anche la stessa tennista originaria di Bagni di Lucca, che nel Day 1 esordirà con la lettone Anastasija Sevastova.

La Paolini è reduce dalla semifinale disputata a Bad Homburg, in Germania, dove ha alzato bandiera bianca in semifinale contro l’ex numero uno al mondo Swiatek ma dopo aver fatto fuori due tenniste di livello come Fernandez e Haddad Maia. La Sevastova non rappresenta di sicuro un ostacolo insormontabile. Del resto, parliamo di una giocatrice che è fuori dalle prime 400 e che contro la Paolini ha già perso due volte dal 2020.

Primo turno abbordabilissimo anche per la numero uno del ranking, Aryna Sabalenka: nonostante l’erba non sia di certo la superficie preferita dalla bielorussa, dovrebbe liquidare la pratica in meno di 19 game complessivi contro la qualificata canadese Branstine. Più ostico, invece, il match che attende la numero 20 al mondo Ostapenko: la lettone, ritiratasi la scorsa settimana da Eastbourne, incrocerà di nuovo la racchetta con la britannica Kartal, già affrontata nel Wta 250 inglese e battuta 2-0 ma non senza difficoltà (un set è terminato al tie break). La numero 5 Qinwen Zheng cercherà di riscattare la sconfitta rimediata nel Wta 500 di Londra contro la Anisimova: fiducia alla cinese malgrado sia in svantaggio nei precedenti con la ceca Siniakova. Una possibile sorpresa potrebbe essere invece la vittoria dell’ungherese Galfi contro la wild card britannica Dart, deludente sia a Nottingham che a Eastbourne.

Le previsioni sugli altri match

La bielorussa Sasnovich ha buone possibilità di avanzare al turno successivo: nelle qualificazioni ha fatto bene e non parte battuta contro la francese Gracheva, reduce dalla semifinale ad Eastbourne.

Potrebbe rivelarsi più combattuto del previsto anche il match tra Olga Danilovic e la qualificata Shuai Zhang: la serba non dovrà commettere l’errore di sottovalutare un’avversaria che pur avendo meno talento è apparsa in salute. La russa Pavlyuchenkova è favorita nella sfida tra veterane del circuito con l’australiana Tomljanovic, decisamente meno competitiva rispetto a qualche anno fa sebbene sull’erba possa dire ancora la sua. Non è da escludere che finiscano al terzo set, infine, le sfide Haddad Maia-Sramkova, Lys-Yuan e Badosa-Boulter: particolarmente interessante il duello tra la spagnola e la britannica, che potrebbero dar vita ad un incontro combattuto.

Wimbledon: possibili vincenti

Ostapenko in Kartal-Ostapenko

Danilovic in Danilovic-Zhang

Sasnovich in Gracheva-Sasnovich

Galfi in Dart-Galfi

Zheng in Siniakova-Zheng

Pavlyuchenkova in Pavlyuchenokova-Tomljanovic

I pronostici sui games

Haddad Maia-Sramkova (over 20,5)

Lys-Yuan (over 20,5)

Sabalenka-Branstine (under 19,5)

Badosa-Boulter (over 20,5)

Paolini-Sevastova (under 20,5)

La vittoria di Galfi è quotata a 1.98 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai. Paolini-Sevastova under 20,5 games è quotato invece a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai.

