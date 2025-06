Pronostici Wimbledon 30 giugno: si parte con Alcaraz e Berrettini

Wimbledon, al via lo Slam più prestigioso: in campo il favorito numero uno ma anche tanti tennisti azzurri. Tutti i nostri pronostici.

Venghino, signori, venghino: Wimbledon, lo Slam più prestigioso e atteso dell’anno, riapre finalmente le porte. Sui nobili prati londinesi è tutto pronto per la prima carrellata di partite, come in ogni primo turno che si rispetti. A scendere in campo nel Day 1 toccherà ai tennisti sorteggiati nella parte bassa del tabellone, tra cui il favorito numero uno per la vittoria finale, quel Carlos Alcaraz che dopo aver fatto doppietta a Parigi beffando il rivale Jannik Sinner al supertiebreak del quinto set ora sogna di fare il tris a Londra (sarebbe il terzo titolo di fila ai Championships).

Il murciano è in forma smagliante e l’ha dimostrato una settimana fa trionfando pure nell’Atp 500 del Queen’s ed allungando a 18 la striscia di partite vinte consecutivamente. Il primo ostacolo sulla sua strada è rappresentato dal veterano azzurro Fabio Fognini, la cui carriera è ormai agli sgoccioli. Tanta sfortuna nel sorteggio per il ligure, che contro Alcaraz giocherà molto probabilmente la sua ultima partita sull’erba di Londra. Le ultime vittorie di Fognini nel circuito principale risalgono allo scorso aprile nelle qualificazioni di Madrid: nessuna speranza, ovviamente, di insidiare il numero due al mondo, che sbrigherà la pratica in tre set.

L’italiano più atteso nel Day però è Matteo Berrettini. Rientrato tra le teste di serie per il forfait del norvegese Casper Ruud, il martello romano, finalista a Wimbledon nel 2021, è stato fermo un mese e mezzo per i soliti problemi agli addominali, saltando i vari tornei di preparazione ai Championships. Il sorteggio gli ha dato una mano ma le incognite non mancano dal punto di vista fisico: ad ogni modo nel debutto con il polacco Majchrzak dovrebbe filare tutto liscio. Per Matteo Arnaldi, al contrario, non sarà una passeggiata contro Botic van de Zandschulp: l’olandese da diversi mesi è molto discontinuo ed è scivolato fuori dai primi 90 al mondo ma sull’erba può fare male con il suo potente servizio.

Le previsioni sugli altri match

L’italoargentino Luciano Darderi non è un erbivoro e rischia di uscire subito con il russo Safiullin: il giocatore originario di Podolsk, pur non vivendo il momento migliore della sua carriera, a Wimbledon ha raggiunto i quarti due anni fa ed è favorito. Si prevede un match combattuto tra il giapponese Mochizuki e l’azzurro Zeppieri, entrambi approdati nel tabellone principale attraverso le qualificazioni: il romano non parte battuto.

Dovrebbe superare il primo turno Joao Fonseca, considerato da molti un futuro top 10. L’erba la conosce poco ma da ciò che abbiamo potuto vedere tra Halle e Eastbourne ha le carte in regola per fare bene anche su questa superficie grazie al servizio.

L’aria di casa dovrebbe fare bene al britannico Cameron Norrie, favorito nella sfida tra tennisti in fase calante con lo spagnolo Bautista Agut, mentre il match tra Tarvet e Riedi, due qualificati, sarà probabilmente appannaggio dello svizzero. Poche chance anche per il veterano Carreno Busta, tornato da poco nel circuito dopo una lunga serie di infortuni: il qualificato lussemburghese Rodesch può sorprenderlo. Interessanti, infine, gli incontri che vedranno protagonisti Taylor Fritz e Tallon Griekspoor, impegnati sabato scorso nelle finali di Eastbourne e Maiorca: l’americano potrebbe patire un po’ di stanchezza contro il big server Mpetshi Perricard, mentre l’olandese darà vita ad un match potenzialmente lungo con lo statunitense Brooksby, anche lui in campo nell’ultimo atto del torneo inglese.

Wimbledon: possibili vincenti

Arnaldi in Arnaldi-van de Zandschulp

Safiullin in Darderi-Safiullin

Fonseca in Fearnley-Fonseca

Norrie in Norrie-Bautista Agut

Riedi in Tarvet-Riedi

Rodesch in Carreno Busta-Rodesch

I pronostici sui games

Fritz-Mpetshi Perricard (over 42,5)

Bonzi-Medvedev (under 35,5)

Mochizuki-Zeppieri (over 36,5)

Berrettini-Majchrzak (under 39,5)

Brooksby-Griekspoor (over 38,5)

Comparazione quote

La vittoria di Arnaldi è quotata a 1.56 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Fritz-Mpetshi Perricard over 42,5 games è quotato invece a 1.69 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

