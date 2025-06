Pronostici PSG-Inter Miami: quattro ammoniti plus a quota 14

Pronostici Psg-Inter Miami: quattro uomini che nel corso del match potrebbero commettere almeno due falli e quindi aiutarci. Ecco le nostre scelte

Una partita che vede diversi incroci. Messi e Suarez che incontrano la loro ex squadra. Luis Enrique che prima ha vinto con loro al Barcellona e poi quasi non li ha voluti più al Psg. Insomma, è una partita vera.

Ed è una partita che vede ovviamente i parigini ampiamente favoriti. Una squadra, quella campione d’Europa, che dopo un passo falso in questo Mondiale per Club ha messo le cose a posto conquistando il passaggio del turno. E siccome ci sono degli uomini importanti, allora è evidente che il Psg possa vincere. Ma qui di chi vince ce ne importa poco. Qui ci interessa chi potrebbe finire o sul taccuino del direttore di gara oppure che potrebbe commettere due falli. E vediamo chi sono.

Pronostici Psg-Inter Miami: ecco le scelte

Partiamo dal Psg: il primo nome è quello di Doue, l’attaccante esterno, giovanissimo, che in tutte le partite che ha giocato in questo Mondiale ha sempre commesso almeno due falli. Sì, perché tra i tre davanti è quello che maggiormente ha compiti difensivi, quello che poi soprattutto quando perde il pallone va subito a caccia per recuperarlo. Il nostro uomo.

Se la dovrà vedere contro Suarez, il capitano Marquinhos. Ex compagni di squadra e non conosciamo ovviamente quali sono i rapporti. Sappiamo però che contro di lui e Messi, il brasiliano, non più giovanissimo, potrebbe finire tra gli ammoniti. Crediamo che anche Suarez, in tutto questo, possa andare in escandescenze nel corso della partita. Quindi tra i due potrebbe anche esserci un mezzo attrito, qualcosa, e si potrebbero beccare il giallo. Ma due falli, secondo noi di entrambi, sono sicuri.

Infine, chiudiamo con Weigandt, che giocherà come terzino destro e nell’uno contro uno se la vedrà con Kvara. Il peggiore che gli potesse capitare. Quindi non solo ammonito – lo abbiamo pronosticato così – ma siamo sicuri che almeno due falli, nella peggiore delle ipotesi, li potrebbe commettere.

Quindi: Doue quasi ammonito plus, Marquinhos quasi ammonito plus, Suarez quasi ammonito plus e Weigandt quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 13,90 volte la posta.