Pronostici Flamengo-Bayern Monaco: quattro ammoniti plus a quota 5

Pronostici Flamengo-Bayern Monaco: ecco quattro quasi ammoniti plus del match in programma domenica sera alle 21. Le nostre scelte

Sono tanti gli uomini in questa partita che di solito finiscono tra i cattivi. E noi abbiamo deciso in questo caso di andare proprio sul sicuro, senza pensare a nulla, e senza inventarci nulla.

Ogni tanto ci sta, eccome, cercare di prendere quei calciatori che dati alla mano, con statistiche alla mano, sono quelli che nel corso dell’anno hanno sempre avuto il cartellino quasi ogni partita o che hanno una media di falli che tocca quasi i due commessi in ogni match. Ci sono dei giocatori che fanno questo per mestiere, praticamente: riescono o cercano in tutti i modi di recuperare palloni e poi commettono delle ingenuità. E noi speriamo ovviamente che dentro un ottavo di finale del Mondiale per Club, in una partita da dentro o fuori, tutto questo possa succedere. Quindi, andiamo a vedere insieme chi sono i nostri quattro uomini.

Pronostici Flamengo-Bayern Monaco: le nostre scelte

Evidente che il primo nome che viene fuori è quello di Gerson, che avrà il compito in fase di non possesso palla di aiutare Alex Sandro dalle sfuriate di Olise. Sarà costretto a fare la doppia fase e lo abbiamo visto che in quella difensiva non è che sia il massimo. Quindi la nostra scelta ricade, assolutamente, su di lui.

Così come ci crediamo per Pulgar, centrocampista centrale con un passato in Italia, che nella sfida contro il Chelsea ci ha regalato a pochi minuti dalla fine la soddisfazione di essere ammonito. In mezzo al campo lui cerca sempre l’intervento, anche quando è in ritardo. La sua quota non è altissima, ma è da sfruttare.

Così come ci pare sia assolutamente da sfruttare quella di Pavlovic, che insieme a Kimmich giocherà in mezzo al campo. Il centrocampista è quello che deve dare copertura e anche la sua stagione in 21 presenze non tutte dall’inizio, ha regalato 4 ammonizioni. Tante. Infine chiudiamo con Laimer, esterno destro difensivo che se la dovrà vedere con Gerson. Un giocatore che quando entra in campo lo fa con un solo obiettivo, non far passare gli avversari. C’è stato un momento nella sua stagione nella quale si è beccato tre cartellini gialli di fila. Una nostra scelta sicura.

Quindi: Laimer quasi ammonito plus, Pavlovic quasi ammonito plus, Pulgar quasi ammonito plus e Gerson quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 4,97 volte la posta.