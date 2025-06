I pronostici di domenica 29 giugno: Mondiale per Club e non solo

I pronostici di domenica 29 giugno, ci sono altri due ottavi di finale del Mondiale per Club e si giocano altri campionati in giro per il mondo

Un’altra Inter per i neocampioni d’Europa del PSG a distanza di quasi un mese dalla finalissima di Champions League stravinta contro i nerazzurri a Monaco di Baviera. Negli ottavi del Mondiale per Club i parigini affronteranno l’Inter Miami, squadra della MLS che nell’estate 2023 ha arruolato l’otto volte Pallone d’oro Leo Messi e, successivamente, altri vecchi compagni dell’immenso campione argentino ai tempi del Barcellona (Suarez, Jordi Alba, Busquets), oggi guidati dall’ex blaugrana Javier Mascherano.

L’Inter Miami non dovrebbe avere scampo contro una squadra del livello del PSG, che dominerà il possesso – solite percentuali bulgare per i parigini, anche in questo contesto – e metterà costantemente sotto pressione la non irresistibile retroguardia degli statunitensi. Agli uomini di Mascherano non resta che affidarsi a qualche invenzione di Messi e Suarez per fare male ad una difesa che ha subito un solo gol in tre partite.

I pronostici sulle altre partite

Sarà probabilmente più equilibrato l’altro ottavo di finale in programma questa domenica. Il Flamengo non è favorito ma potrebbe rendere le cose davvero difficili al Bayern Monaco, che ha già sofferto contro una squadra dalle caratteristiche piuttosto simili – ma meno qualitativa – a quelle dei rossoneri, il Boca Juniors. Ci sono dunque i presupposti per assistere ad una gara equilibrata, in cui il club brasiliano riuscirà verosimilmente a segnare almeno una rete. La maggiore qualità dei bavaresi finirà in ogni caso per fare la differenza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Flamengo-Bayern Monaco, Mondiale per Club, ore 22:00

Vincenti

PSG (in PSG-Inter Miami, Mondiale per Club, ore 18:00)

(in PSG-Inter Miami, ore 18:00) FALKENBERG (in Falkenberg-Umea, Superettan, ore 15:00)

(in Falkenberg-Umea, ore 15:00) BODO GLIMT (in Bodo Glimt-Sarpsborg 08, Eliteserien, ore 17:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodo Glimt-Sarpsborg 08 , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 PSG-Inter Miami, Mondiale per Club, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Stromsgodset-Valerenga , Elitserien, ore 19:15

, Elitserien, ore 19:15 Haugesund-Kristiansund , Eliteserien, ore 14:30

, Eliteserien, ore 14:30 Flamengo-Bayern Monaco, Mondiale per Club, ore 22:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Flamengo-Bayern Monaco, Mondiale per Club, ore 22:00