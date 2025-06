PSG-Inter Miami, i pronostici su marcatori e tiri in porta: è un attaccante aggiunto

PSG-Inter Miami, tra i quarti di finale e i parigini c’è l’ex Messi: ecco chi potrebbe finire nel tabellino dei marcatori. Tutte le quote.

Un ottavo affascinante. Ovviamente non per via del blasone del club che avrà l’onore di sfidare i neocampioni d’Europa del PSG ma perché in quel club, l’Inter Miami, milita da due stagioni uno dei più forti giocatori della storia del calcio: Leo Messi. Il fenomeno argentino, che pochi giorni fa ha spento 38 candeline, sarà l’osservato speciale in una sfida che rivangherà inevitabilmente alcuni ricordi. Alcuni positivi, altri meno.

Messi, infatti, ha giocato due anni con il PSG ma senza mai dare l’impressione di essersi davvero ambientato in un contesto molto diverso da Barcellona, in cui era “uno dei tanti”. Ok il contratto faraonico, ma a Parigi non è mai scattata la cosiddetta scintilla. Neppure con i tifosi.

Ora ha l’occasione di prendersi una “rivincita” personale, sapendo però che dall’altra parte del campo ci sarà la squadra che in questo momento non ha probabilmente rivali nel pianeta. E che neanche un mese fa, a Monaco di Baviera, ha sollevato il suo quarto trofeo stagionale, conquistando l’agognata Champions League.

Per gli uomini di Luis Enrique è filato quasi tutto liscio anche negli Stati Uniti: l’unico neo è stata la sconfitta nella seconda giornata con il Botafogo, k.o. che in ogni caso non ha impedito ai transalpini di chiudere in vetta al proprio gruppo. L’Inter Miami, invece, è ancora imbattuto. Due pareggi con Al Ahly e Palmeiras e vittoria – storica – con il Porto, con tanto di punizione magistrale di Messi. La qualificazione non era affatto scontata, sebbene rimanga un pizzico di rammarico per la rimonta subita con i brasiliani: se avessero avuto la meglio sul Palmeiras, infatti, avrebbero avuto un ottavo più “morbido” con il Botafogo.

PSG-Inter Miami, Hakimi domina negli xG

Le chance dell’Inter Miami di superare il turno, manco a dirlo, sono irrisorie. Adesso che si comincia a fare sul serio è alquanto improbabile che il PSG sbagli una gara del genere, contro un avversario che – escludendo i vari Messi, Busquets e Suarez – è nettamente inferiore.

Non sarebbe una sorpresa, dunque, una vittoria molto ampia da parte dei parigini, con diversi giocatori che possono finire nel tabellino dei marcatori. Tra questi è impossibile non menzionare il solito Hakimi, ormai un vero e proprio attaccante aggiunto. L’ex Inter, pur giocando terzino, è uno dei più pericolosi come confermano pure gli xG prodotti (0.99, più degli altri compagni). Ci aspettiamo un gol anche da parte di Gonçalo Ramos, che molto probabilmente verrà riproposto al centro del tridente offensivo. Il portoghese ha voglia di riscatto e puà essere uno dei protagonisti della sfida.

Per quanto riguarda i tiratori, invece, prevediamo almeno due tiri in porta di Kvaratskhelia, sbloccatosi contro i Sounders, ed almeno tre tiri totali di Fabian Ruiz, sempre pericoloso dalla distanza. Nell’Inter Miami puntiamo su Messi, che dovrebbe effettuare almeno un tiro in porta e creare qualche problema all’ex compagno Donnarumma. Stuzzica pure l’opzione Suarez: anche dal Pistolero passano le speranze dell’Inter Miami di realizzare almeno una rete.

Hakimi marcatore Plus, Ramos marcatore Plus, Kvaratskhelia over 1,5 tiri in porta Plus, Ruiz over 2,5 tiri totali Plus e Messi over 0,5 tiri in porta Plus hanno un valore di 12,99 volte la posta su Goldbet.