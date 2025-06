Pronostico Inghilterra U21-Germania U21: la rivincita più bella

Inghilterra U21-Germania U21 è la finale dell’Europeo che si gioca domenica alle 21:00: streaming gratis, formazioni e pronostico

Alla fine, in finale, ci sono arrivate le due squadre che lo hanno meritato di più. L’Inghilterra campione in carica e la Germania che, nella semifinale, ha distrutto senza problemi la Francia. Certo, per quanto riguarda i tedeschi, abbiamo ancora tutti negli occhi quello che è successo contro l’Italia, quando alcune decisioni arbitrale che definire sbagliate è dire poco, hanno indirizzato la partita. A quattro minuti dai rigori, e con due uomini in più, la rete che ha cacciato gli azzurri.

Si sono già affrontate in questo Europeo Inghilterra e Germania: nella terza gara del girone e i tedeschi hanno vinto due a uno. Due gol nel primo tempo, una ripresa in sofferenza. Ma lo sforzo profuso dalla formazione inglese non ha portato i risultati sperati. La rivincita però, alcune volte, è un piatto che va servito caldissimo e non con il passare del tempo. Quindi l’Inghilterra dà la sensazione di poter ribaltare quel risultato venuto fuori poche settimane fa.

La finale è sempre una finale, lo sappiamo. Ma la squadra inglese, trascinata da un Elliot in stato di grazia – fenomenale contro l’Olanda – ha qualità maggiori. Soprattutto in mezzo al campo: non solo il giocatore del Liverpool, ma anche altri uomini che nel corso della stagione hanno giocato in Premier League dimostrando di avere delle caratteristiche uniche. E poi c’è anche uno scettro da difendere.

La Germania, invece, è stata solamente trascinata da un Woltemade in stato di grazia e che è il capocannoniere di questo torneo con sei gol fatti. Ma se si inceppa (fino al momento non lo ha mai fatto) la squadra di Di Salvo va in difficoltà: mancano le alternative alla palla per il giocatore dello Stoccarda. Se non inventa lui, tutto dipenda difficile. E siamo sicuri che il tecnico inglese ha studiato le misure.

Come vedere Inghilterra U21-Germania U21 in streaming gratis

La sfida Inghilterra U21-Germania U21 è in programma domenica alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inghilterra è quotata 2.55 su Goldbet e Lottomatica e 2.55 su Snai. Il segno GOL invece, ha un valore di 1.45 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Si confermerà campione d’Europa Under 21 l’Inghilterra. Non possiamo avere dubbi su questo. In una gara che dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra, come successo nel girone. Ma la rivincita è servita, immediata.

Le probabili formazioni di Inghilterra U21-Germania U21

INGHILTERRA U21 (4-3-3): Beadle; Livramento, Quansah, Cresswell, Gray; Scott, Anderson, Elliott; Hutchinson, McAtee, Rowe.

GERMANIA U21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi; Brown; Nebel, Martel, Reitz; Knauff, Woltemade, Weiper.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1